Por apenas 20 euros tengo monitorizada la temperatura que hace en toda mi casa: así lo he hecho

Llega el frío, y con él toca ir pensando en poner de nuevo a funcionar nuestros sistemas de calefacción. Para los que usan dispositivos conectados como radiadores y calefactores hay varias formas de automatizar el encendido y apagado de éstos, pero, si además queremos que se enciendan cuando el mercurio cae por debajo de ciertos valores, la cosa se complica... O no, porque con dispositivos como el Xiaomi Mi Home Monitor 2, no es nada difícil y además, sale muy barato. Concretamente, por 5,80 euros como los que pide PcComponentes por él.

Comprar el Xiaomi Mi Home Monitor 2 al mejor precio

Este pequeño dispositivo tiene un precio oficial de 9,99 euros, que es lo que pide por él la propia Xiaomi en su web. PcComponentes lo tiene más barato, por 5,80 euros, aunque hay que sumarle 3,95 euros de gastos de envío que nos lo dejan casi al mismo precio que el oficial. Eso sí, si compramos más de una unidad, nos sale mucho más interesante comprarlo en la tienda murciana.

Este Xiaomi Mi Home Monitor 2 es un termómetro con higrómetro, con una pantalla clara y perfectamente legible desde varios ángulos de visión, que nos muestra, por un lado la temperatura y por otro la humedad, además de un indicador de confort gráfico mediante dos emojis, uno positivo, y otro negativo.

Destaca por su conectividad Bluetooth 4.2, que lo hace compatible con la app Mi Home de la marca. Gracias a ella, podremos saber en todo momento las condiciones de la habitación en la que lo tengamos colocado (tiene un alcance de 10 metros).

Con sólo tenerlo conectado a nuestra app, ya podremos conocer en todo momento qué temperatura tenemos en la habitación en la que lo tenemos instalado. Por ejemplo, yo lo uso para saber a qué temperatura está la habitación en la que tengo a mis mascotas, una pareja de cotorras tropicales que no llevan el frío demasiado bien. Así, teniendo un calefactor conectado a un enchufe inteligente cuando no voy a estar en casa mucho tiempo, puede caldear la habitación para que no lo pasen demasiado mal.

Pero dicha conectividad también nos servirá para llevar enlazarlo al hub de la marca, Mi Smart Home Hub 2, con el que podremos además controlar nuestra calefacción, refrigeración o la humedad de manera inteligente, ya sea programándolas por horarios o al alcanzar límites de temperatura o de humedad, o bien mediante órdenes de voz.

De esta forma, podemos tener un sistema automatizado de calefacción por muy poco dinero, ya que, instalar uno de estos termómetros en cada habitación de la casa o en las que más nos interese puede salirnos por apenas 20 ó 30 euros, y por un poco más, 29,99 euros), si queremos añadir el hub de Xiaomi a nuestra instalación.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka Selección | El calefactor más vendido en Amazon es de Rowenta y es el mejor aliado para el invierno

En Xataka | Qué mirar en tu factura de la luz para saber si estás en el mercado libre o el regulado