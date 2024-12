Un anuncio de los GOTY 2024 ha conseguido que vuelva a uno de mis RPG favoritos, y lo haré por una razón: jugar a las cartas

Anoche se celebró un año más The Game Awards (GOTY), y lo cierto es que llevaba mucho tiempo sin ver un evento de tal calibre, o al menos que me interesase tanto. Sí, ya se ha anunciado cuál es el mejor videojuego del año, pero mi atención se centro en un anuncio que no pasó desapercibido en la gala: 'The Witcher 4'.

El videojuego de CD Projekt RED era muy esperado por parte de los seguidores de la saga protagonizada por Geralt de Rivia, entre los que me incluyo, y fue toda una sorpresa ver en qué contexto nos encontraremos durante esta nueva entrega. Tal ha sido la sorpresa que me he llevado esta mañana que ahora sólo puedo pensar en una cosa: volver al Gwynt de 'The Witcher 3' (34,65 euros).

Un minijuego que me ha atrapado durante muchas horas, quizás demasiadas

Hace ya bastantes años comencé mi aventura en 'The Witcher 3' en una versión para Nintendo Switch que me maravilló en todos los sentidos. Tanto que un tiempo después volví a caer en las garras del videojuego, pero en esta ocasión en su versión para PlayStation 5, donde aproveché para adentrarme en todo lo que envuelve al videojuego explorándolo todo.

La historia, las criaturas, los personajes, esa ambientación tan maravillosa o la música y el sistema de combate son aspectos redondos en una entrega que, pese a ser lanzada con bastantes errores, terminó convirtiéndose en uno de los mejores videojuegos de la década. Pero es el Gwynt, el juego de cartas, lo que más me llamó la atención. Y no sólo a mí, también a la inmensa mayoría, ya que se convirtió en una pieza tan fundamental y popular que este juego acabó lanzándose por separado en móviles.

En mi primera partida no exploré todo lo que ofrecía el Gwynt, y fue en la segunda cuando me dejé caer en cada una de las partidas que ofrece el videojuego. Este tipo de minijuegos es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, como en los videojuegos de la saga Final Fantasy (sobre todo en 'Final Fantasy VIII', que tiene uno de los mejores minijuegos de cartas), pero el de 'The Witcher' es especial por algunas particularidades.

No sólo hablamos de un minijuego que te atrapa tras unas pocas partidas. Sus mecánicas son muy buenas y se fomenta muchísimo planificar tanto las cartas que queremos tener en nuestro mazo como las estrategias que debemos seguir en cada encuentro. Además, hay un buen surtido de cartas para coleccionar, y muchas de ellas son perdibles, lo que fomenta explorar cada rincón, cada conversación con personajes NPC y cada misión sea principal o secundaria.

Cada partida del Gwynt se desarrolla uno contra uno, y para ganar la partida tendremos que ganar dos rondas superando al rival con una mayor puntuación. Y... ¿cómo conseguimos puntos? Mediante las diferentes cartas de cuerpo a cuerpo, asedio y a distancia. Cada una de estas cartas tiene su propio ataque y defensa, y algunas de ellas están basadas en personajes que veremos a lo largo de la historia principal o en las misiones secundarias.

'The Witcher 3' es un juego tan completo, sobre todo en su versión definitiva que incluye varias expansiones muy completas (con historias muy buenas) que es difícil estar a la altura con el nuevo 'The Witcher 4'. Ojalá y podamos verlo nuevamente en próximos anuncios, esta vez con algo de gameplay y, quién sabe, mostrando otro minijuego, sea de cartas o no, que sea tan completo como el Gwynt.

Otros videojuegos para PS5 que podrían interesarte

Silent Hill 2 - PS5 Hoy en Amazon — 56,94 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Kena. Bridge of Spirits - Deluxe Edition Hoy en Amazon — 24,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | CD Projekt RED

En Xataka | Los mejores juegos gratis en Xbox Series X/S a los que puedes jugar ahora mismo

En Xataka | PS5 Pro Vs Xbox series S. Qué consola comprar según tus gustos y necesidades