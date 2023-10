Amazon tumba el precio de una de las freidoras de aire más vendidas de Cosori antes del Black Friday

Comer más sano y ahorrar dinero es posible con una freidora de aire, ya que nos permite preparar una gran variedad de comidas sin usar prácticamente aceite. Si todavía no te has hecho con una, ahora en Amazon tienes esta Cosori L501 rebajada a precio mínimo histórico de 99,99 euros para que no tengas que esperar a las ofertas del Black Friday.

COSORI Freidora de Aire 4,7L, 75-230 °C, Air Fryer con 130+ Recetas en Español, 9 Programas, Diseño Moderno y Elegante, Freidora sin Aceite Silenciosa, Pantalla Táctil LED, Gris, L501 Hoy en Amazon — 99,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar freidora de aire Cosori L501 al mejor precio

Esta airfryer de Cosori tiene un precio de venta habitual de 129,99 euros en Amazon, pero ahora puedes encontrarla con un gran descuento de 30 euros que la deja a precio mínimo histórico de 99,99 euros. Además, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Cosori L501 es una freidora de aire de tamaño compacto (‎27,43 x 30,48 x 36,58 cm) que nos permite preparar entre tres y cinco raciones en una sola tanda, pues dispone de una cesta con 4,7 litros de capacidad. Esta alcanza una potencia máxima de 1.500 W y se complementa con una tecnología Air Whisper que la hace muy silenciosa, pues no supera los 55 dB.

En cuanto a su funcionamiento, este modelo viene con una pantalla LED táctil en la parte superior y se acompaña de 9 programas preestablecidos para preparar diferentes tipos de comidas. Asimismo, podemos ajustar de forma manual la temperatura entre los 75 °C y los 230 °C, además de poner un temporizador de máximo 1 hora.

Y como de costumbre en este tipo de electrodomésticos, su cesta es desmontable y antiadherente para facilitarnos su limpieza. También incluye un libro físico con 30 recetas para organizar nuestro menú semanal, aunque, si lo prefieres, puedes descargar la aplicación VeSync para disfrutar de más de 100 recetas en línea.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Cosori

En Xataka Selección | Tu café de la mañana con la intensidad y el volumen a tu gusto con la cafetera superautomática más vendida de Amazon

En Xataka| Las freidoras sin aceite que en realidad no son freidoras: la psicología detrás de vendernos algo nuevo como algo conocido