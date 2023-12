Amazon te da una segunda oportunidad para regalar un altavoz con Alexa por muy, muy poco dinero tras el Black Friday

Si esta Navidad has pensado regalar un altavoz inteligente de Amazon pero no has podido comprarlo durante el Black Friday o el Cyber Monday, te alegrará saber que, tras una subida a su precio habitual, volvemos a tener rebajado el Echo Pop. El pequeño de la gama, puede ser nuestro por 20,99 euros, a precio mínimo y con envío gratuito incluido.

Comprar el Echo Pop al mejor precio

Como sabrás si ya le has seguido la pista, este altavoz tiene un precio oficial de 54,99 euros así que ahora que lo tenemos por 20,99 euros nos lo estaremos llevando por menos de la mitad, a unos 34 euros menos y con envío gratuito y rápido, en sólo tres días, siempre que seamos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido, ya que no supera los 29 euros de rigor.

La última propuesta en la gama de altavoces inteligentes Echo de Amazon nos ofrece nuevo diseño, con forma semiesférica. Así, el Echo Pop traslada su indicador luminoso a la parte superior, justo delante de los botones físicos de control.

Este altavoz no cuenta con batería, pero sí que es inalámbrico en el apartado de la conectividad con el smartphone o la red: dispone de WiFi y Bluetooth y nos permite obtener información, programar alarmas y más, pero sobre todo, nos permite disfrutar de nuestra música favorita a una calidad superior.

Porque el Echo Pop está enfocado en la mejora de nuestra experiencia musical gracias a su altavoz de 1,95" y sobre todo a su sonido Premium, con compatibilidad con música en alta definición sin pérdidas. Esto lo hace ideal para aprovechar el audio de alta calidad de servicios como Apple Music, Tidal o Music Unlimited de la propia Amazon, aunque también podremos usarlo con otros servicios de streaming como Spotify o Youtube.

Cuenta con tres botones para subir y bajar el volumen o desconectar los tres micrófonos de alta sensibilidad que integra si queremos que no está a la escucha.

Pero cuando el micro está activo, tenemos la posibilidad de dar ordenes usando nuestra voz, con lo que podremos usarlo para el control domótico de nuestro hogar y así poder encender o apagar luces, controlar el televisor, ajustar la temperatura de casa y otros muchos usos con sólo pedírselo a Alexa.

