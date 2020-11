Amazon se prepara para el Black Friday y rebaja sus Fire TV Stick y TV Cube a precios mínimos históricos: desde 19,99 euros

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, la "festividad" de compras enfocada de cara a la campaña navideña en la que se rebaja el precio de todo tipo de dispositivos. Amazon ya ha lanzado algunas ofertas de sus dispositivos, destacando los Fire TV Stick y TV Cube, productos dirigidos al consumo de contenido multimedia en streaming, desde 19,99 euros.

Comprar Fire TV Stick al mejor precio

En el catálogo de Amazon hay varios modelos de Fire TV Stick, cada uno con unas características y precios distintos para que cada usuario elija el que más se ajusta a sus necesidades, y mencionar también el recién llegado a España (ya estaba disponible en otros mercados de habla inglesa) Fire TV Cube.

Fire TV Stick Lite

El Fire TV Stick es el reproducir de contenido en streaming más económico de la compañía de Jeff Bezos. Con resolución máxima Full HD 1080p y compatibilidad con HDR, HDR10+ y HLG, este modelo no permite controlar el televisor, por lo que no puede subir/bajar el volumen desde el mando, ni tampoco encenderlo/apagarlo, ya que no tiene botones dedicados a estas funciones. Está rebajado a 29,99 euros 19,99 euros.

Presentamos el Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD, modelo de 2020 Hoy en Amazon por 19,99€ PVP en MediaMarkt por 19,99€

Fire TV Stick

Otro de los modelos del catálogo es el Fire TV Stick. Esta versión comparte la mayoría de características con la versión Lite, pero este sí que es capaz de controlar el televisor y es compatible con sonido Dolby Atmos. Mantiene la resolución Full HD y los 8 GB de almacenamiento interno para aplicaciones, así como el procesador de cuatro núcleos. Está de oferta por 39,99 euros 29,99 euros.

Nuevo Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), streaming HD, modelo de 2020 Hoy en Amazon por 29,99€ PVP en MediaMarkt por 29,99€

Fire TV Stick 4K

El dispositivo tipo dongle más potente del catálogo de Amazon es el Fire TV Stick 4K que, como su nombre indica, es compatible con contenido en resolución 4K Ultra HD. A diferencia de los anteriores, permite la reproducción de Dolby Vision, que se utiliza en bastantes series y películas de plataformas como Netflix o Prime Video. Su precio es de 59,99 euros 39,99 euros.

Fire TV Stick 4K Ultra HD con mando por voz Alexa de última generación | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 39,99€ PVP en MediaMarkt por 39,99€

Fire TV Cube

La última incorporación al catálogo de Amazon es una mezcla de Fire TV 4K y altavoz "inteligente" Echo Dot. Esta caja, que se conecta al televisor o monitor a través de la entrada HDMI, es el más potente con sus 2 GB de RAM y procesador de seis núcleos. La función más interesante del dispositivo es que permite controlar el televisor con la voz a través de Alexa, sin pulsar ningún botón, pudiendo encenderlo/apagarlo, subir/bajar el volumen, cambiar de entrada, canal, etc. También está rebajado a su precio mínimo histórico: 119,99 euros 79,99 euros.

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K Hoy en Amazon por 79,99€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

