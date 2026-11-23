Durante el Black Friday 2026 estamos viendo ofertas en dispositivos y accesorios que no suelen bajar de precio, incluso de marcas como Apple. El AirTag 2 lleva estancado de precio bastante tiempo, pero ahora mismo se puede comprar por 25 euros, el precio más bajo que ha tenido hasta la fecha.

El mejor localizador para iPhone a precio mínimo

El AirTag 2 es el último modelo que ha lanzado Apple de su localizador. Se trata de una generación que mejora en ciertos aspectos a la anterior, sobre todo en lo relacionado con la precisión de búsqueda, que ahora funciona con una mayor distancia; algo que se agradece en espacios abiertos.

También incorpora un altavoz para que podamos localizarlo rápidamente en interiores y, evidentemente, se integra en la red Buscar para que podamos emparejarlo a nuestro iPhone. Además, su tamaño es tan pequeño que se puede guardar en muchos lugares.

El localizador de Apple se puede guardar en una mochila o en una maleta, pero también en una cartera e incluso en un llavero si tenemos una funda como la de Belkin. Además, también es importante decir que funciona a pilas y que tiene una autonomía de aproximadamente un año.

⚡ EN RESUMEN: oferta del AirTag 2 hoy ✅ LO MEJOR Mejora en precisión a la anterior generación .

. Es un localizador muy pequeño. ❌ LO PEOR Solo funciona con dispositivos de Apple .

. No se puede colgar de un llavero sin una funda. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas un buen localizador, ya sea para viajar o para el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android, ya que el AirTag 2 no funciona con estos móviles.

También te puede interesar

XIAOMI Smart Tag, localizador IP67, batería 1 año, 1 unidad | Compatible con Apple Find My y Google Find Hub, Ideal para Equipaje, Bolso, Cartera y Mascotas Amazon — € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

UGREEN FineTrack Slim Duo 2 Tracker para iOS y Android con Protección RFID | Wallet Tracker Tarjeta de 1,9 mm, Impermeable IP68, Autonomía de 5-7 Años, Alarma de 110 dB, Localizador para Cartera Maletas Amazon — € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Anna Martí, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | Mejores power bank en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados