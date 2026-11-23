Durante el Black Friday 2026 estamos viendo ofertas en dispositivos y accesorios que no suelen bajar de precio, incluso de marcas como Apple. El AirTag 2 lleva estancado de precio bastante tiempo, pero ahora mismo se puede comprar por 25 euros, el precio más bajo que ha tenido hasta la fecha.
AirTag (2.ª generación)
El mejor localizador para iPhone a precio mínimo
El AirTag 2 es el último modelo que ha lanzado Apple de su localizador. Se trata de una generación que mejora en ciertos aspectos a la anterior, sobre todo en lo relacionado con la precisión de búsqueda, que ahora funciona con una mayor distancia; algo que se agradece en espacios abiertos.
También incorpora un altavoz para que podamos localizarlo rápidamente en interiores y, evidentemente, se integra en la red Buscar para que podamos emparejarlo a nuestro iPhone. Además, su tamaño es tan pequeño que se puede guardar en muchos lugares.
El localizador de Apple se puede guardar en una mochila o en una maleta, pero también en una cartera e incluso en un llavero si tenemos una funda como la de Belkin. Además, también es importante decir que funciona a pilas y que tiene una autonomía de aproximadamente un año.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del AirTag 2 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas un buen localizador, ya sea para viajar o para el día a día.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android, ya que el AirTag 2 no funciona con estos móviles.
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Imágenes | Anna Martí, Apple
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