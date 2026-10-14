A su PVP, esta CPU Ryzen de AMD es un salvavidas para actualizar muchos PC en plena crisis. Y ahora, en oferta, lo es mucho más

En lo que al PC gaming se refiere, estar a la última de lo que va llegando al mercado es un imprescindible para muchos jugadores entusiastas a quienes les gusta añadir a sus equipos lo último de lo último en materia de hardware. Pero esto es algo que, en 2026, resulta bastante complicado. Y caro.
AMD Ryzen 7 5800X3D Edición 10.º Aniversario
Con esto en mente, AMD relanzó hace no mucho una edición por el décimo aniversario de su Ryzen 7 5800X3D a un precio que ronda los 360 euros. Ahora, poco tiempo después, protagoniza una rebaja que lo deja a 349,99 euros y que lo convierte en una opción de compra aún más atractiva.
Con tecnología exclusiva que mejora el rendimiento en videojuegos
Este Ryzen 7 no es en absoluto nuevo, más bien todo lo contrario. Pero esta edición sí lo es, con una llegada al mercado durante este mismo 2026. ¿El motivo? Celebrar los diez años de la exitosa plataforma AM4, de la que este X3D es uno de sus máximos exponentes en el terreno del gaming.
Pero también para poder actualizar ordenadores sin tener que dar el salto a AM5, que resulta carísimo hoy en día al implicar renovar también placa base y memoria RAM (DDR5, concretamente).
En este sentido, si contamos con un PC de sobremesa para jugar con una placa base AM4, el cual ya va pidiendo alguna actualización de CPU, entonces este Ryzen (sobre todo, ahora que sale más barato) es una compra para no dejar escapar. Porque dispara el rendimiento en videojuegos si no venimos de un modelo con tecnología 3D V-Cache y, como decimos, no precisa cambiar nada más.
El Ryzen 7 5800X3D destaca precisamente por eso: por la mencionada tecnología que dispara los FPS en videojuegos. Pero también por todo lo que ofrece, que cumple de sobra con lo necesario para jugar en pleno 2026. Esto es: 8 núcleos y 16 hilos, más unas frecuencias que superan los 4 GHz. Ideal para jugar tanto a 1080p como a 1440p, no digamos ya a 4K. Y todo ello, a cambio de una inversión bastante contenida en los tiempos que corren.
|
⚡ EN RESUMEN: AMD Ryzen 7 5800X3D Edición 10 Aniversario
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... necesitas actualizar tu equipo con nueva CPU, juegas habitualmente y buscas mejorar el rendimiento
|
⛔ NO LO COMPRES SI... buscas lo último de lo último. En ese caso, en AMD, pasa por comprar placa base AM5 y RAM DDR5
También te pueden interesar estas tarjetas gráficas
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 Xtreme WATERFORCE 16GB
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | AMD, Timothy Dykes en Unsplash
En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2026. Consejos y recomendaciones
En Xataka | Mejores teclados gaming 2026. Cuál comprar en función del uso y 8 modelos recomendados
Ver 0 comentarios