A su PVP, esta CPU Ryzen de AMD es un salvavidas para actualizar muchos PC en plena crisis. Y ahora, en oferta, lo es mucho más

En lo que al PC gaming se refiere, estar a la última de lo que va llegando al mercado es un imprescindible para muchos jugadores entusiastas a quienes les gusta añadir a sus equipos lo último de lo último en materia de hardware. Pero esto es algo que, en 2026, resulta bastante complicado. Y caro.

Con esto en mente, AMD relanzó hace no mucho una edición por el décimo aniversario de su Ryzen 7 5800X3D a un precio que ronda los 360 euros. Ahora, poco tiempo después, protagoniza una rebaja que lo deja a 349,99 euros y que lo convierte en una opción de compra aún más atractiva.

Con tecnología exclusiva que mejora el rendimiento en videojuegos

Este Ryzen 7 no es en absoluto nuevo, más bien todo lo contrario. Pero esta edición sí lo es, con una llegada al mercado durante este mismo 2026. ¿El motivo? Celebrar los diez años de la exitosa plataforma AM4, de la que este X3D es uno de sus máximos exponentes en el terreno del gaming.

Pero también para poder actualizar ordenadores sin tener que dar el salto a AM5, que resulta carísimo hoy en día al implicar renovar también placa base y memoria RAM (DDR5, concretamente).

En este sentido, si contamos con un PC de sobremesa para jugar con una placa base AM4, el cual ya va pidiendo alguna actualización de CPU, entonces este Ryzen (sobre todo, ahora que sale más barato) es una compra para no dejar escapar. Porque dispara el rendimiento en videojuegos si no venimos de un modelo con tecnología 3D V-Cache y, como decimos, no precisa cambiar nada más.

El Ryzen 7 5800X3D destaca precisamente por eso: por la mencionada tecnología que dispara los FPS en videojuegos. Pero también por todo lo que ofrece, que cumple de sobra con lo necesario para jugar en pleno 2026. Esto es: 8 núcleos y 16 hilos, más unas frecuencias que superan los 4 GHz. Ideal para jugar tanto a 1080p como a 1440p, no digamos ya a 4K. Y todo ello, a cambio de una inversión bastante contenida en los tiempos que corren.

⚡ EN RESUMEN: AMD Ryzen 7 5800X3D Edición 10 Aniversario ✅ LO MEJOR No necesitas renovar placa base ni memoria RAM si ya cuentas con una AM4 y DDR4

si ya cuentas con una AM4 y DDR4 Sigue ofreciendo un rendimiento excelente en 2026 ❌ LO PEOR No es el procesador más actual del mercado

del mercado No es el mejor momento para renovar el hardware del PC 💡 CÓMPRALO SI... necesitas actualizar tu equipo con nueva CPU, juegas habitualmente y buscas mejorar el rendimiento ⛔ NO LO COMPRES SI... buscas lo último de lo último. En ese caso, en AMD, pasa por comprar placa base AM5 y RAM DDR5

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Imágenes | AMD, Timothy Dykes en Unsplash

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