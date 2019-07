28 plataformas de streaming y suscripción para sacarles partido en verano

Amazon Prime Video sí que ofrece un mes de prueba gratis para nuevos usuarios, para después pasar a pagar 36 euros anuales, uno de los más asequibles. No obstante, si eres usuario de Amazon Prime (bien sea de pago o durante el periodo de prueba de 30 días gratis) también puedes disfrutar de su servicio de series y películas en streaming, con series de rabiosa actualidad como 'Good Omens', 'The Man In The High Castle', 'American Gods' y grandes clásicos como 'Seinfield' o 'The Office', entre otros. Ayer Amazon detalló sus próximos estrenos con producción española, con series españolas como 'El Cid', 'Un asunto privado' o 'La Templanza'.