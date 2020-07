21 gadgets y accesorios imprescindibles para el verano según los editores de Xataka

Con el verano somos muchos quienes cambiamos nuestras rutinas: más tiempo para leer, para hacer deporte, para escuchar música... e incluso para trabajar. Nuestros hábitos se adaptan y con ellos hacemos uso de ciertos gadgets y accesorios en este periodo estival. Estos son nuestros dispositivos imprescindibles durante el verano, ¿cuál es el tuyo?

Mi selfie stick tripod

Yúbal Fernández, editor de Xataka

"Posiblemente hablar de paloselfies en 2020 parezca como que soy un señor del pasado. Sin embargo, desde el verano pasado llevo viendo unos que además se pueden abrir para hacer de trípodes, y desde que yo me compré uno pues la verdad es que estoy contento. Evidentemente, la función de palo selfie es la que menos utilizo, aunque a veces viene bien, y sobre todo lo utilizo como trípode portátil. Teniendo un iPhone y un Apple Watch, utilizo la función de control remoto del reloj para sacar fotos desde el móvil con el trípode. El modelo de Xiaomi tiene control remoto también, pero realmente no lo utilizo. Y bueno, haciendo aquí una confesión, soy amante de la función de hacer un time-lapse con el móvil, y para ello el trípode es más útil que tener que apoyar el móvil en cualquier ladrillo."

iPad 2019

Álex Cánovas, director de Vidaextra

"Suelo usar el iPad (359 euros) a diario para jugar. De hecho, si miro a qué juegos he dedicado más horas durante los últimos dos meses, seguro que me salen 'The Last of Us 2' por un lado y 'Legends of Runeterra' por el otro. Ahí, en la tablet, es donde el juego de cartas de Riot Games me tiene cada día un ratito. En verano esto suele ir a más. Mis vacaciones estivales suelen tener varias fases, pero por una serie de razones que no vienen al caso siempre hay unos días en los que el iPad me viene fenomenal para echar unas partidas, ver algún capítulo en Netflix o algún vídeo en YouTube. En veranos anteriores, el juego al que más horas dediqué en el iPad fue Hearthstone. Este año, como decía, seguiré con las cartas, pero a través de Legends of Runeterra. Así que sí, el iPad es mi dispositivo preferido en estas fechas"

Kobo Clara HD

Javier Jiménez, editor de Xataka

"Siempre he sido muy de Kindle, aunque no exactamente por una decisión consciente ni nada por el estilo. Era la opción natural cuando, tras la enésima mudanza, piensas en pasarte de una vez por todas al ebook. No obstante, a raíz de la polémica de cómo iba a afectar el secuestro de 'Farinha' a las bibliotecas electrónicas, empecé a buscar alternativas que fueran menos dependientes de un plataforma centralizada. Ah y que me aceptara ePub. Sé que es una tontería y que los formatos pueden cambiarse casi sin esfuerzo, pero ya que tenía la oportunidad, prefería ahorrarme ese paso. Ahora uso Kobo (129 euros) de Rakuten (desconectado de internet con con epubs, mobis y documentos que tengo en mi poder) y la verdad es que durante las vacaciones es una gozada. No tiene nada que envidiarle a ningún otro ebook de los que he probado y a un precio muy competitivo."

Router 4G Huawei y batería externa

María González, directora de Xataka

"Para este verano diría que dos. Por un lado, este punto de acceso 4G que me he comprado para cuando estoy fuera de casa y necesito conectarme con el PC. Suelo hacer tethering pero con este sistema puedo usar una tarifa específica para datos móviles independiente y no gastar batería de mi teléfono. Ya os he hablado de este modelo de Huawei (47,99 euros) en otro artículo anterior: ideal para uso ocasional, con pocos dispositivos. Si quieres algo para usar todo el verano, mejor algo más avanzado.

Por otro lado, mi inseparable batería de 20000 mAh. Es un modelo antiguo y ya no lo venden (creo que el más parecido sería este de AUKEY (29,99 euros), aunque éste es incluso mejor ya que parece más compacto y ligero que el mío). Son 20000 mAh y eso va a significar sí o sí que la batería sea un “ladrillo” importante, sí, pero a cambio tienes una batería que te va a aguantar un montón de cargas sin que te preocupes por tener que cargarla. Para los viajes de más de un día o cuando sé que voy a tener problemas de autonomía porque voy a usar mucho el teléfono (hasta ahora por ejemplo en eventos) siempre la traigo conmigo y no es la primera vez que tengo que cargar mi móvil y otro adicional al mismo tiempo."

Altavoz Bluetooth Xiaomi y PS4

Sam Fernández, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

Llega el verano y cambian los hábitos para mí, como por ejemplo las horas que me paso en la piscina mirando a la nada y pensando en todo. Y como paso tiempo allí, el altavoz Bluetooth de Xiaomi (modelo ya no a la venta, equivalente al Mi Pocket Speaker 2 (24,99 euros))se convierte en mi mejor amigo. Ya sea para escuchar música o para ponerme un podcast que me entretenga mientras floto. Porque, seamos sinceros, el tamaño de mi piscina no da para nada más que para flotar. Y por supuesto, los días se alargan y juego más a la consola que el resto del año. La PS4 se convierte en la mejor aliada para los momentos en los que no veo series o películas. Ahora mismo estoy con el 'Ghost of Tsushima', por cierto, un juegazo."

Altvoz Bluetooth Sony SRS-XB10B

Enrique Pérez, editor de Xataka

"En la playa no me gusta hacer ruido, pero cuando estamos con los amigos en la piscina, en la montaña o en alguna casa sí acostumbramos a escuchar música. Lo más fácil es utilizar el móvil, pero no tiene volumen en comparación con el pequeño Sony SRS-XB10B (60 euros) que me acompaña desde hace años. Hay modelos más grandes, nuevos y potentes, pero lo que más me gusta de este es que puedo llevarlo en la bolsa y no pesa nada y es resistente al agua. Esto último muy importante porque en muchas ocasiones tienes las manos mojadas después de salir del agua. Después está el hecho que al ser pequeño puedes "pasárselo" a otro amigo al otro lado para que lo escuche más de cerca. Es un clásico que cuando suena una canción que le gusta especialmente a alguien, te pida que le pases el altavoz portátil. Y en este aspecto, el Sony SRS-XB10B cumple perfectamente con lo que necesito. Barato, sencillo y buen sonido."

Apple Watch 5

Javier Lacort, editor de Xataka y podcaster en Loop Infinito

"No es demasiado estacional, pero en verano, el período de vacaciones, estando algo más aletargados, comiendo de más y moviéndonos menos, es un momento especialmente importante para controlar que al menos nos estamos moviendo lo suficiente para no atrofiarnos. Para quienes están en el ecosistema Apple, el Apple Watch es un complemento fantástico que cada año va aumentando su importancia. Cierra tus anillos.

Router 4G TP-Link TL-MR6400

Javier Penalva, editor de Xataka

"En verano paso bastante tiempo en lugares fuera de casa donde no cuento de serie con conexión a Internet vía WiFi. Y aunque trato de desconectar, hay buena parte del ocio e interacción social que depende de una buena conexión Wifi. Tras unos años recurriendo a compartir conexión desde el teléfono, en familias algo numerosas no es una solución óptima, así que desde hace poco tengo un router 4G básico TP-Link TL-MR6400 (78,99 euros) con el que generar una conexión Wifi estable y fija aprovechando los buenos planes de datos que las operadoras suelen ofrecen en verano. Ya no me voy de casa unos días sin él"

Kindle Paperwhite

Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

"Mi compañero inseparable en las vacaciones -y en el verano en general- es el lector de libros electrónicos, concretamente, el Kindle Paperwhite (109 euros). Aunque este verano no haré trayectos en avión, que es donde más tiempo paso leyendo, sí que va conmigo a la piscina y a la playa. De hecho, me acabo de comprar la tetralogía de "El Cementerio de los Libros Olvidados", de Carlos Ruiz Zafón, así que tengo lectura para rato."

Kindle Paperwhite y AirPods Pro

Jose García, editor de Xataka

"En mi verano hay dos dispositivos imprescindibles. El primero es el Kindle Paperwhite (109 euros), mi lector de libros electrónicos. Me encanta tirarme en la toalla y leer en la playa con las olas del mar de fondo a última hora de la tarde, y antes del Kindle lo hacía, sí, pero reconozco que tener que cargar con tres kilos de libros no era demasiado cómodo. Con el Kindle llevo todos los libros en un mismo sitio y los puedo leer sin problema en cualquier lugar. Imprescindible para mí. "El segundo son los auriculares, unos AirPods Pro (220 euros) en mi caso. Para mí, el verano (y las vacaciones) son un momento de pasar tiempo en familia y con amigos, pero también para desconectar y pasar un rato contigo mismo sin hacer nada. A veces es sano evadirse un poco y en mi caso eso se traduce en auriculares, podcasts o música y una toalla en el césped. Finalmente, más que un dispositivo, una recomendación: si os vais de viaje y lleváis el portátil para ver una peli en el hotel, en la casa rural o donde sea, llevaos también un cable HDMI. Es más cómodo ver las cosas en la tele y los cables no suelen ocupar mucho espacio en la maleta."

Kindle Oasis

Cristian Rus, editor de Xataka

"Pocos dispositivos se me ocurren más ideales para el verano que un lector de libros electrónicos. Nos permite llevar todos los libros que queramos allá donde vayamos de vacaciones sin ocupar apenas espacio (ni físico ni digital). Además, por las características propias de un lector de libros electrónicos, es perfecto para leer a plena luz del sol en comparación con un móvil o tablet, ya que su pantalla de tinta electrónica no refleja la luz. La batería por otro lado tampoco es algo de lo que hay que preocuparse tanto como en un móvil o tablet. En mi caso, el lector de libros electrónicos escogido es el Kindle Oasis (249 euros). Tiene dos características que lo hacen aún mejor para el verano: 4G y resistencia al agua. Con la conectividad 4G puedo buscar y adquirir libros en cualquier lugar rápidamente. Mientras que la resistencia al agua, en verano cuando vamos a la piscina o a la playa, es una característica de una utilidad bastante obvia."

Batería externa SAMSUNG EB-P1100C

Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

"Las baterías externas llevan siendo cruciales en mis veranos desde hace mucho tiempo. Es una estación en la que paso mucho tiempo fuera de casa, en la que uso mucho el móvil como cámara y GPS mientras hago turismo, y en la que por tanto gasto mucha batería, tenga el smartphone que tenga. Este verano, sin embargo, la batería externa se ha vuelto incluso más importante, pues ahora tengo un portátil que carga por USB-C, lo que permite que pueda estar lejos de enchufes sin ningún tipo de problemas. El modelo que tengo es una Samsung (16,99 euros) muy básica, con doble puerto USB, y que, si bien por potencia no carga el portátil mientras se le da un uso intensivo, sí es genial para llevar en una mochila cargando móvil y portátil a la vez."

Kindle Paperwhite, AirPods Pro y Nintendo Switch Lite

Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"Hay dos imprescindibles en verano. El primero de ellos es el Kindle. En mi caso tengo el Kindle Paperwhite (109 euros), el modelo que considero más equilibrado. Me lo llevo a la playa, a la piscina, ideal cuando viajas a algún destino… Creo que es un cacharro que todo lector debería tener, porque llevar el libro físico encima es muy pintón, pero poco cómodo (abro paraguas). "El segundo son los AirPods Pro (220 euros). Ni niños molestos jugando a las palas, ni familias celebrando el verano ni ruidos. Aparte de que se conectan genial con el iPhone y suenan muy bien, la cancelación de ruido que tienen es bastante completa. No es la mejor de su segmento, pero sí que es bastante buena. Como extra puedo añadir la Nintendo Switch Lite (199 euros), aunque admito que estoy intentando desconectar un poco de los videojuegos porque roban demasiado tiempo. No obstante, creo que es la consola perfecta para partidas rápidas en cualquier lugar, ya que ocupa prácticamente como un móvil grande"

Xbox One S All Digital

Gabriela González, editora de Genbeta

"Para mi es la Xbox One S (219 euros). Los días libres la estoy usando más que nunca porque con el enorme valor del Xbox Game Pass tengo un catálogo gigantesco de juegos para probar y jugar y no necesito pagar nada adicional que me puedo gastar en Doritos, y ya que prefiero quedarme en casa que salir al sol y virus, pues los videojuegos me acompañan. La versión sin lector de discos es muy barata y hasta cuesta menos que algunos dispositivos de centro multimedia sin nada que envidiarles."

Ventilador USB recargable

Fabio Rodríguez de Xataka Vídeo

"Tal y como decían Sonia y Selena en su ya legendaria canción, "cuando llega el calor, la gente suda mucho y lo pasan mal porque muchas veces no tienen cómo combatirlo". Bueno, quizá no fuera así la letra, pero lo que sí está claro es que el verano es sinónimo de calor, mucho calor. Puede ser la excusa perfecta para llevar camisas hawaianas sin que nadie te mire raro; pero si con esto no tienes frescor suficiente, la solución a tus problemas es... Un ventilador USB recargable! Tan lógico como práctico, este pequeño aliado veraniego te podrá acompañar en cualquier momento. Al funcionar vía USB, podrás conectarlo a tu ordenador, ya sea sobremesa o portátil, y combatir el calor en tu puesto de trabajo (con opción a orientarlo a la torre para que no se caliente tanto). Además, al ser recargable, podrás llevártelo a donde quieras (de acampada, festivales, picnics, etc) y así combatir el calor que vas a pasar en la mayoría de sitios, sin necesidad de enchufar a ninguna fuente de alimentación... A menos que se le acabe la batería. En ese caso, una powerbank puede ser su compañera de viajes idónea."

OnePlus Bullets 2

Anna Martí, editora de Xataka

"Aunque los uso todo el año, en verano los OnePlus Bullets 2 (69,30 euros) son una brisa de aire fresco para mis pabellones auditivos, ahora que con tanta videollamada estoy recurriendo más a menudo a auriculares grandes, pesados y calurosos como los circumaurales. Aunque no son completamente inalámbricos, no molestan nada y son muy cómodos de usar, y han aguantado muchas, muchas carreras en las que el sudor y el calor han sido un temible enemigo a vencer. Además, las llamadas se oyen bastante bien y su diseño me ha gustado mucho más que otros similares, al no tener ninguna parte pesada que descompense el peso y favorezca que molesten o que me acaben cayendo"

Ventilador de techo

Frankie MB, editor en Vidaextra y colaborador en Xataka

"Tras décadas usando un muy modesto ventilador (que todavía funciona de maravilla) en el despacho, mis padres se propusieron que lo jubilase. Y, contra todo pronóstico, lo han logrado. Aprovechando una visita a Leroy Merlin, mi señor padre metió en el carrito un ventilador de techo Sulion Jair Fan (199 euros) que, una vez instalado, es una verdadera maravilla, ya que no solo no me roba espacio, sino que tiene una enorme cantidad de modernidades: opciones de invierno y verano, luces de led con diferentes temperaturas de color y hasta un mando a distancia desde el que puedo controlar la velocidad y programar el tiempo de funcionamiento sin tener que levantarme. Y ahí no acaba la cosa: el invento se puede conectar a un dispositivo iOS o Android para crear luces al gusto o reproducir las canciones que tenga almacenadas en el móvil desde un altavoz. No solo he ganado en cuestión de ventilación, sino que incorpora más comodidades de las que podía imaginar. Una verdadera maravilla que no puedo dejar de recomendar, sobre todo con la calor del verano apretando.

Altavoz Bluetooth Sony y Kindle Voyage

César Muela, coordinador editorial de Webedia

"Altavoz inalámbrico bluetooth de Sony. Este pequeño me lleva acompañando unos cinco años y sigue funcionando como el primer día. Para el tamaño que tiene ofrece una definición y presión sonora excelentes, y a nivel de conectividad, aparte de que nunca he tenido problemas para emparejarlo con algún dispositivo, es posible conectarlo a varios altavoces a la vez para crearte un mini-equipo allá donde quieras. De hecho, esa es otra de sus virtudes: no solo es pequeño, sino que tiene una autonomía muy buena. Recuerdo algún viaje largo en coche sin equipo de sonido utilizando el altavoz para escuchar música y aguantó sin problemas. Por todo esto, este SRS-X11 (85 euros) es uno de mis indispensables en general, pero en verano, en situaciones de barbacoas, piscinas y demás, es un genial aliado. Kindle Voyage. Sé que este ebook está descatalogado desde hace un par de años, pero me sigue resultando muy cómodo y aún no he notado ningún problema de autonomía ni de fluidez, así que es otro de los que siempre me acompañan en viajes e incluso en trayectos más cortos en metro o cercanías. Una de sus funciones estrella era la de la luz integrada, que se ajustaba automáticamente dependiendo de la luz ambiente. Se situaba en la gama media de los Kindle, un rol que ahora asume el Kindle Paperwhite, que sería el que me compraría si tuviera que jubilar el Voyage.

