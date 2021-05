18 monitores recomendados para productividad, edición de vídeo y foto y gaming por los editores de Xataka

Quienes trabajamos delante de un ordenador sabemos lo importante que es comprar un buen monitor. Es más incluso dentro de los usuarios profesionales hay bastantes diferencias si lo necesitamos para uso general o para edición de foto y vídeo. Y porque no solo vas a pasar horas delante del PC trabajando, también hay necesita un buen monitor para gaming. No hay un monitor ideal, ya que cada persona tiene sus necesidades, gustos y presupuesto. Por eso hemos preguntado a los editores de Xataka qué monitor tienen, por qué lo eligieron y para qué lo usan: estos son sus modelos recomendados para productividad, edición y gaming.

LG 27UL850-W

El monitor de Mario Arroyo (Xataka Vídeo)

El monitor que estoy utilizando actualmente para jugar a videojuegos desde mi PlayStation 5 es el LG 27UL850-W (459 euros). Lo tengo desde hace un año y lo elegí porque reúne la mayoría de características necesarias para poder disfrutar de la nueva generación de consolas.

Personalmente, pienso que su tamaño de 27" es ideal para poder jugar a videojuegos, sobre todo teniendo en cuenta que tengo una habitación pequeña y no me hace falta una gran pantalla. Además, tengo toda la información del videojuego a golpe de vista, y no es necesario que tenga que estar girando la cabeza de un lado para otro.

Su resolución es 4K (3840 x 2160 Pixeles), por tanto puedo disfrutar de la máxima resolución que ofrecen las consolas de la actual generación (PlayStation 5 y Xbox Series X). También es un monitor compatible con VESA Display HDR 400, y en caso de que los videojuegos cuenten con este tipo de función, también podré mejorar la calidad, el contraste y los colores de las imágenes.

Si tiene un punto que yo mejoraría, quizá sería su frecuencia de actualización, que en este caso se queda en 60Hz. No hubiera estado de más, que por su precio, tuviese también una tasa de 144Hz, pero actualmente, y al utilizar este monitor únicamente para jugar a una videoconsola, no me hacen falta más hercios para poder disfrutar de mis videojuegos favoritos. Además, la tasa de refresco de la mayoría de videojuegos actuales no superan los 60FPS, por lo que de momento, estoy más que satisfecho con la calidad que me ofrece.

BenQ SW240

El monitor de Jesús León

En la actualidad estoy usando el BenQ SW240 (445 euros), una pantalla de 24 pulgadas específica para fotografía que cumple a la perfección con lo que necesito: gran calidad de imagen y reproducción de color, calibrado de fábrica (y fácil calibración cuando necesito) y encima a un precio imbatible.

No hay más monitores que ofrezcan todo lo que tiene por su precio. Ya había probado otros monitores (algún modelo más avanzado y de 27 pulgadas), pero este se ajusta muy bien a mis necesidades.

Por resumir: tiene un panel IPS de 10 bits, 99% reproducción del espacio de color Adobe RGB, se puede calibrar por software, permite cambiar de espacio de color (sRGB, blanco y negro…), buena construcción, diseño sobrio, fácil manejo (se puede colocar en vertical), múltiples conexiones, incorpora viseras forradas de terciopelo negro (como accesorio) para cuando necesitamos trabajar en fotografía con máxima precisión sin que nos moleste luz ambiente. )

LG 29UM69G-B

El monitor de César Muela

El pasado Black Friday decidí dar el paso a un monitor ultrapanorámico y no puedo estar más contento con el LG 29UM69G-B (248 euros). Siempre he tenido monitores LG porque me han dado muy buen resultado, así que cuando encontré la oferta de este de 29 pulgadas, con velocidad rapídisima de respuesta y ese espacio extra de pantalla que ganaría (que me viene genial para multitarea), no dudé. Un consejo: antes de dar el paso, comprueba que quepa bien en tu mesa. Me lo ha dicho un amigo (bueno, mira, el amigo soy yo).

LG 29UM69G-B - Monitor Gaming de 73,7 cm (29") WFHD (2560 x 1080, IPS, 21:9, DisplayPort x1, HDMI x1, USB-C x1, AUX x1, Ultrawide, Antireflejo), Negro PVP en Amazon 248,75€ PVP en PcComponentes 256€

AOC Q27P2Q

El monitor de Ricardo Aguilar

El AOC Q27P2Q (289 euros) tiene un panel IPS de 27 pulgadas, con resolución 2K y tasa de refresco de 75Hz. La calibración es muy buena (sobre todo para los que trabajamos edición de vídeo y foto), es muy nítido y, en general, estoy encantado con el monitor.

Lo recomiendo principalmente para aquellos usuarios que trabajen bastante con la suite de Adobe (o similares), ya que es un monitor bastante centrado en edición, más que en altas tasas de refresco para gaming. En su rango de precio actual no hay muchas más opciones que me convenzan

AOC Q27P2Q - Monitor Home Office - QHD 2K 27", 2560 x 1440, IPS, 75 Hz, 300 CD, Regulable Altura, Color Negro PVP en Amazon 289,00€ PVP en PcComponentes 299€

Samsung LS34J550WQU

El monitor de Enrique Pérez

Aproveché una oferta del Black Friday para conseguir el Samsung S34J55 por 299 euros (ahora por 399 euros). Es un monitor UltraWide de 34 pulgadas con resolución QuadHD. Tiene una calidad de imagen correcta, un tamaño genial para trabajar con múltiples ventanas y un diseño práctico.

No tiene altavoces y no tiene una alta tasa de refresco para juegos, pero para editar, escribir y las tareas que realizo en mi día a día, es una opción bastante buena. Frente a otras opciones con mejor brillo y calibración, opté por este Samsung que cumple en calidad de imagen y ofrece unas dimensiones muy competitivas para su precio en oferta.

AOC Gaming CQ32G1

El monitor de Samuel Oliver (Xataka Vídeo)

Mi monitor es un AOC Gaming CQ32G1 31.5 (384 euros) curvo. Sí, es enorme y creía que me arrepentiría… Pero no. Enseguida me acostumbré a su tamaño y a su curva. Y la verdad es que para jugar me parece una auténtica gozada.

Lo único malo que tiene es que la reproducción del color y los negros no están muy allá, por lo que para tareas de edición de vídeo o foto no es la mejor opción pero se te olvida en cuanto mueves todos los juegos a 2K y 144hz que es toda una gozada.

AOC Monitor Gaming CQ32G1- 32" Curved 1800R, Full HD, 144Hz, VA, 1ms, FreeSync Premium, 1920x1080, 250 cd/m, D-SUB, HDMI 2x1.4, Displayport 1x1.2 PVP en Amazon 384,90€ PVP en PcComponentes 399€

HP X27i

El monitor de Fabio Rodríguez (Xataka Video)

De mis dos monitores, y dejando a un lado el viewsonic de 27" , 1080p y 50 Hz; el que más merece la pena destacar es el HP X27i (368 euros). Este monitor fue un auténtico despertar para mí, por partida casi triple. Con él descubrí la experiencia del panel IPS, la resolución 2K y los 144 Hz de tasa de refresco en el día a día.

En el aspecto que más se nota es en los videojuegos (evidentemente); y pese a no contar con la mayor resolución del mercado o los mayores herzios, su precio la convierte en una más que atractiva propuesta para aquel que quiera ir un paso más allá del FullHD. Y encima tiene un diseño super chulo. Hasta con lucecitas incluidas y todo!

HP X27i - Monitor gaming de 27" QHD (IPS, 2560 x 1440 pixeles, 144 Hz, 4 ms, AMD Radeon FreeSync) negro Hoy en Amazon por 368,77€ PVP en PcComponetes 379€

AOC G2590PX

El monitor de Jesús Quesada

Elegí dos monitores AOC G2590PX (293 euros) por su diseño casi sin bordes, los 144 Hz y que tienen hub USB para conectarle más accesorios o periféricos.

Las peanas son ajustables tanto en altura como en inclinación para poder acomodarlos como quieras y estar más cómodo. La pega está en los ángulos de visión, que si no los miras de frente pierden calidad y color

AOC G2590PX - Monitor Gaming de 25" 144 Hz Full HD (1920 x 1080 Pixeles, Altavoces, 1 ms, FreeSync Premium, Flickerfree , Shadow Control, Displayport, HDMI, USB) PVP en FNAC 282€ Hoy en Amazon por 298,00€

ViewSonic VA2261H-8

El monitor de Marcos Merino

Me hice el ordenador a medida usando PcComponentes, y dentro de las opciones que ofrecía, el ViewSonic VA2261H-8 (115 euros) parecía la mejor opción dentro de mi presupuesto. No destaca por nada en especial, lo elegí únicamente porque era el único dentro de ese precio (menos de 100 euros) que alcanzaba las 22".

AOC Gaming 24G2U

El monitor de Jose García Nieto

Tras muchos años usando un monitor ultrawide, hace un año y pico decidí dejarlo de lado y optar por un monitor de 144 Hz. El modelo es AOC Gaming 24G2U (214 euros). Se trata de un monitor de 24 pulgadas LED IPS con resolución FullHD, tasa de refresco de 144 Hz y FreeSync. Me encanta su diseño, pero lo que más me gusta es la experiencia que da en juegos.

Sin ser el mejor monitor del mundo, es una pantalla solvente, con buena representación de color y unas prestaciones equilibradas para los jugadores de PC. Yo lo uso, principalmente, para jugar a títulos competitivos y trabajar y, a día de hoy, no lo cambiaría por nada del mundo. Que me quitan lo que sea, pero el monitor que no me lo toquen. Una de las mejores compras que he hecho ever.

Samsung S24F352FHU

El monitor de Frankie MB

Quizás tardé algo más de la cuenta en llegar a esa conclusión, pero el día que decidí cambiar de monitor de mi despacho tenía claro que no necesitaría una resolución 4K a la hora de trabajar.

De hecho, la prioridad pasó a estar repartida en tres conceptos a partes iguales: que fuese amplio aunque no demasiado, que ofreciese una tecnología que no me pasara factura a la vista y que tuviera un consumo eléctrico razonable.

Al final todos esos parámetros me acabaron llevando al Monitor LED S24F352FHU (147 euros) de Samsung de 24 pulgadas con modo Eye Saver . Un monitor sencillo de precio muy razonable y con un plus a considerar: tanto en mi modelo como en el de 27 pulgadas se incluye la tecnología AMD FreeSync, un extra muy de agradecer para los que somos más jugones

Samsung S24F352 - Monitor de 24" (Full HD, 4 ms, 60 Hz, LED, 16:9, 1000:1, 250 cd/m², 178°, HDMI, Base Redonda) Negro Hoy en Amazon por 268,91€

LG 25UM58-P

El monitor de Samuel Fernández

Tras mucho tiempo trabajando con un Benq de 16 pulgadas y 16:9 como segundo monitor, decidí pasarme a un monitor ultrapanorámico y dejar el portátil cerrado, así que ahora tengo una única pantalla y tanto ratón como teclado inalámbricos. El elegido fue el LG 25UM58-P (159 euros), un UltraWide FullHD de 25 pulgadas que me está yendo fenomenal que no es nada caro.

LG 27UK850

El monitor de Antonio Sabán

En el pasado Black Friday, me hice con el LG 27UK850. Se trata de un monitor 4K de 27" que conecto mediante el protocolo DisplayPort por USB-C. Buscaba algo con vistas al futuro, para que pueda cargar mi próximo portátil a la vez que saca vídeo, y es ideal en ese sentido.

Mi objetivo era contar con una calidad de imagen decente, buena conectividad y peana y dejar de ver píxeles a lo pantalla 1080p, y eso lo cumple a la perfección

Soy muy exigente en lo que respecta a calidad de imagen, pero el estado del mercado de monitores tampoco ofrece demasiadas alegrías por debajo de los 1000 euros. En el rango de presupuestos en los que me manejaba, era mi mejor opción en brillo y calibración. Siempre quieres más, pero estoy contento con la compra en todos los sentidos, porque el siguiente salto de calidad lo sería mucho más en precio

LG 27UD88-W

El monitor de Javier Lacort

Quería un monitor 4K, con USB-C y panel LCD, no TN. En aquel momento al menos no había muchas opciones en el mercado que cumplieran ese requisito, y entre las que había, este era de los poquísimos con un precio de este planeta. O mejor dicho, sin una vocación demasiado profesional.

Poder usar el portátil con un solo cable conectado al monitor, sin más, mereció la pena. Tras casi dos años con él, la única pega que le pongo es su peana (no intercambiable). Por su forma de arco ocupa más superficie de la que me gustaría. Por lo demás sigo muy contento con su calidad de imagen y opciones de conectividad.

LG 34WK500-P

El monitor de Amparo Babiloni

Lo elegí porque necesitaba más espacio en el escritorio y con dos pantallas me acababa doliendo el cuello. Cuando entró por la puerta la caja me pareció que me había pasado y debía haber elegido el modelo de 29 pulgadas, pero en cuanto lo usé media hora, se me pasó.

Normalmente lo uso con dos ventanas, pero puedo poner hasta cuatro ventanas y no tengo la sensación de que está todo encajonado; tengo espacio de sobra para todo. ¿Lo malo? Cuando por el motivo que sea tengo que usar el portátil u otra pantalla más pequeña me cuesta muchísimo adaptarme a esa reducción de espacio. Elegí este modelo concretamemte porque estaba muy bien de precio, aunque al próximo que compre apostaré por una resolución más alta.

Dell UP2715K

El monitor de Javier Pastor

Creo que el monitor es un periférico esencial en la experiencia de usuario, y aquí no me importa nada invertir más teniendo en cuenta que es lo que más miro a lo largo del día. Tras varios años con un monitor 2K (1440p) de BenQ estuve persiguiendo algún monitor 5K como los que ofrece Apple en sus iMac desde hace años.

Encontré un Dell UP2715K reacondicionado en Amazon y no lo dudé: el modelo ya estaba descatalogado, pero tuve suerte y salió bien de precio y sobre todo bien de funcionamiento.

Lo elegí por ese soporte de la resolución 5K que no utilizo de forma nativa – demasiada para verlo todo bien en su diagonal de 27 pulgadas - sino con un escalado del 200% que me permite trabajar a 1440p pero hacerlo con una definición de los elementos visuales espectacular: las tipografías sobre todo se ven clarísimas en pantalla, casi como si fueran "una pegatina". De cuando en cuando bajo el escalado para ver más en pantalla (4K, por ejemplo), pero lo cierto es que trabajar en 1440p pero con esa definición me parece algo fantástico

Samsung S34J552

El monitor de Anna Martí

Tras unos años con un monitor LG 1080p de 24 pulgadas que sigue funcionando con un campeón, iba notando que necesitaba mejorar dos puntos para trabajar mucho más a gusto y cómodamente: más espacio y mayor resolución.

Los monitores ultrapanorámicos con resoluciones más allá de 1080p son bastante caros (y si nos vamos a las curvas, apaga y vámonos), pero por fin di con uno que no subía tanto (es decir, menos de 350 euros, por decir un tope) y que además me recomendaron algunos compañeros: el Samsung S34J552, de 34 pulgadas y resolución QHD.

Estoy contentísima con la compra (cabe decir que lo pillé a muy buen precio gracias a una oferta de las que sacamos en Xataka por el Black Friday de 2020, las cosas como son). Me caben entre tres y cuatro ventanas sin superponerse y mis ojos agradecen el plus de resolución, sobre todo a la hora de editar fotos. No juego con el ordenador y no necesito una alta tasa de refresco, por lo que los 75 Hz me sobran. Así que muy satisfecha con el cambio,”

Hp 27q

El monitor de Javier Jiménez

Yo, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, no tenía background en informática o áreas afines y, por eso mismo, no había descubierto el mundo de los monitores para PC (¡ni las estaciones de trabajo con varias pantallas!). Por eso, cuando quise adentrarme en el mundillo, no sabía muy bien qué hacer.

Escogí el HP 27q porque buscaba un monitor grande de gama de entrada que me permitiera asegurarme que dejar de usar el monitor del portátil iba conmigo. Y la verdad es que me va tan bien que no me he planteado (aún) dar el paso a algo más grande.

¿Qué monitor recomiendas?

Si, como nosotras y nosotros, también pasas muchas horas delante de la pantalla, ya sea para trabajar o jugar, y elegiste un monitor concreto, puedes contarlos el por qué de tu elección en los comentarios: diagonal, formato, tecnología de panel, tasa de refresco, resolución, conectividad...

