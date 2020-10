Si te gusta 'Among Us', aquí tienes 12+2 juegos de mesa de roles ocultos para sacar tu lado más mentiroso

¿Te has enganchado al 'Among Us'? Si aprovechas tus ratos libres para jugar con tus amigos (o desconocidos) tratando de adivinar quién es el asesino en este sencillo pero atractivo juego para móvil o simplemente se te da bien mentir, en esta guía de compra te proponemos una guía de compra de juegos de mesa al estilo 'Among Us' para buscar al impostor. Estrategia, complots y muchas risas.

Coup + reforma

Número de jugadores : 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más

: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 10 años

Una de las bazas de Coup (14,95 euros) es su rapidez. ¿Cuánto tiempo te cuesta cargarte al resto de jugadores? Y la otra, su versatilidad, en cuanto a que lo mismo da que estéis tres que os juntéis unos cuantos más. Cada personaje tiene sus armas y un nexo en común: la mentira. duque, asesino, condesa, embajador o capitán

Los Hombres Lobos de Castronegro

Número de jugadores : de 8 en adelante

: de 8 en adelante Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

'Los Hombres Lobos de Castronegro' (9,95 euros) es un auténtico party game ideal para este Halloween en ciernes. ¿Hombre lobo o aldeano? Como hemos visto en decenas de películas de terror, la gente de la villa tratará de acabar con la amenaza quemando en la hogera a quien parezca sospechoso, así que tendrás que convencerlos de lo contrario...mientras los vas devorando.

Zygomatic Castronegro-Nueva Edición-¡Descubre a los Hombres Lobo Antes de Que te den Caza, Color (ASMWER01ES) Hoy en Amazon por 9,95€ PVP en FNAC 9,99€

El espía que se perdió

Número de jugadores : 3, 4, 5, 6, 7, 8

: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiempo de juego : 15 minutos

: 15 minutos A partir de: 10 años

'El espía que se perdió'(19,95 euros) es un juego de roles muy rápido en el que no hay muertes, pero sí mucho poder de deducción y misterio para descubrir quién es el espía con tus preguntas (o respuestas, si eres tú).

Saboteur

Número de jugadores : 3,4,5,6,7 u 8

: 3,4,5,6,7 u 8 Tiempo de juego : entre 20 y 60 minutos

: entre 20 y 60 minutos A partir de: 8 años

El punto de partida es una pepita de oro escondida en una mina. En 'Saboetur' (19,95 euros) no estás solo contra el mundo, sino que hay dos bandos para conseguirla: los saboteadores y unos enanos. Conforme avanza la partida y os vais fastidiando no tendrás muy claro quién es el saboteador.

Mercurio- Juego del Saboteador Consigue Maximo de Oro para Ganar, Multicolor, única (A0022) Hoy en Amazon por 19,95€

Bang!

Número de jugadores : 4,5,6,7

: 4,5,6,7 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

Ambientado en el lejano oeste, 'Bang!' (21 euros) es un juego rápido, divertido y sin más pretensión que pasarlo bien. Hay tres tipos de personajes: el sheriff, los forajidos y el pueblo llano que tratará de ayudar al cumplimiento de la ley.

Edge Entertainment-Bang-JCNC, Multicolor (EEDVBA01) Hoy en Amazon por 22,19€

Exodus: Paris Nouveau

Número de jugadores : 4, 5, 6

: 4, 5, 6 Tiempo de juego : 45 minutos

: 45 minutos A partir de: 14 años

'Exodus: Paris Nouveau' (21,36 euros) es un juego de estrategia y dos bandos. Lidera a un escuadrón de rescate para salvar a inocentes ciudadanos de la ciudad de la luz en estado de guerra, pero cuidado porque no todos son quien aparentan ser. ¿De qué lado estás?

Indie Board & Card Games IBG0EXD1 Exodus Paris Nouveau, Multicolor Hoy en Amazon por 21,45€

La resistencia

Número de jugadores : 5, 6, 7, 8 y más

: 5, 6, 7, 8 y más Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: 10 años

En 'La resistencia' (20 euros) formas parte precisamente de una resistencia que lucha para derrocar a un gobierno corrupto que a su vez ha infiltrado espías dentro de tu grupo. Mentiras y deducción en forma de misiones que alguien está saboteando.

Avalon

Número de jugadores : 5, 6

: 5, 6 Tiempo de juego : 30 minutos

: 30 minutos A partir de: años

Compatible y combinable con el anterior, 'Avalon' (20 euros) está ambientado en la época del rey Arturo y su mesa redonda, donde habrá infiltrados de las fuerzas de Mordred que has de descubrir. Es el bien contra el mal, con una diferencia notable en el planteamiento frente al anterior que añade picante al asunto: Merlin sabe quiénes son los infiltrados, pero no puede señalarlos directamente bajo riesgo de muerte.

Devir- Ávalon Juego de Mesa, Color (BGRESIAV) Hoy en Amazon por 20,00€

Secret Hitler (inglés)

Número de jugadores : 5, 6, 7, 8, 9, 10

: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tiempo de juego : 30 - 60 minutos

: 30 - 60 minutos A partir de: 13 años

Nota: El juego está en inglés, pero no afecta más allá de las instrucciones

'Secret Hitler' (19,99 euros) es otro party game pero con una deducción un tanto diferente y original (al que por cierto están enganchados en Google): dos personas han de elegir la política del estado y, como su nombre indica, a veces surge el fascismo.

De nuevo nos encontramos dos bandos y la dificultad de saber quién es quién, algo que tendremos que ir descubriendo conforme avanza el juego a golpe de traición.

Molog Secret Hitler Juegos de Cartas Hitler Secreto (Version Basica) Hoy en Amazon por 19,99€

One Night Ultimate Werewolf (en inglés)

Número de jugadores : 3,4,5,6,7,8,9

: 3,4,5,6,7,8,9 Tiempo de juego : 10 minutos

: 10 minutos A partir de: 8 años

Juego veloz donde los haya donde cada jugador toma un rol con habilidades especiales y algunas cartas en el centro para ganar misterio. Con los ojos cerrados, los hombres lobo se reconocen entre si y cuando se hace la luz, toca averiguar a quién hay que linchar. Sin moderadores y con aplicación. Recomendable especialmente si estáis muchos.

Ultimate Werewolf: One Night Hoy en Amazon por 18,99€

Burke's Gambit (inglés)

Número de jugadores : 4,5,6,7,8

: 4,5,6,7,8 Tiempo de juego : 20 minutos

: 20 minutos A partir de: 14 años

Este 'Burke's Gambit' (22,50 euros) es un combo para los fans de 'Among Us' y la mitiquísima película de ciencia ficción 'Alien'. Embarcados en una misión espacial de vital importancia, un peligroso organismo parásito ha logrado entrar en la nave y se ha hospedado en uno de los miembros de la tripulación.

Para más dificultad, alguien cambia el rumbo de la nave, que ahora se dirige a la Tierra en una colisión inminente. Descubre al hospedador y salva el mundo.

The Thing: Infection at Outpost 31/La cosa (en inglés)

Número de jugadores : 4,5,6,7,8

: 4,5,6,7,8 Tiempo de juego : 60 - 120 minutos

: 60 - 120 minutos A partir de: 17 años

En 'The Thing: Infection at Outpost 31' revivirás la película de culto 'La Cosa' de John Carpenter: una estación de investigación perdida en medio de la nada en la Antártida, doce personajes y una forma de vida extraterrestre infiltrada en uno de ellos.

The Crew: The Quest for Planet Nine (alemán)

Número de jugadores : 2,3,4,5

: 2,3,4,5 Tiempo de juego : 20 minutos

: 20 minutos A partir de: 10 años

'The Crew: The Quest for Planet Nine' (19,24 euros) es un juego cooperativo en el que también vamos a encontrarnos en una nave espacial y tendremos que completar más de 50 misiones individuales en los que la comunicación es esencial para llegar a buen puerto. Una de las últimas joyas lanzadas al mercado en los últimos tiempos, nominado al Spiel des Jahres de 2020.

Die Crew - Auf der Suche nach dem 9. Planeten: 2 - 5 Spieler Hoy en Amazon por 19,24€

Dead of Winter

Número de jugadores : 2,3,4,5

: 2,3,4,5 Tiempo de juego : 60 - 120 minutos

: 60 - 120 minutos A partir de: 14 años

'Dead of Winter' es un juego denso de estrategia que tiene como puntos en común con 'Among Us' el formato de juego de roles y la lucha por la supervivencia, si bien en este caso se fomenta la cooperatividad para luchar contra amenazas externas, la búsqueda de comida y suministros en un escenario de un invierno apocalíptico.

