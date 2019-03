Si tu pizza llega tarde quizás es porque alguien en Rusia está jugando con las señales GPS (para proteger a Putin)

El sistema GPS se ha convertido en parte fundamental de nuestro día a día. No solo permite geoposicionarlo a todo y todos con gran precisión -tu repartidor de pizza también lo usa- sino que también sirve para sincronizar relojes de forma exacta.

Millones de plataformas dependen del correcto funcionamiento del sistema GPS, pero en Rusia están jugueteando con él. Eso es lo que revela un estudio del C4ADS y la Universidad de Texas que revela que los rusos están enviando miles de señales falsas, entre otras cosas para proteger localizaciones sensibles como las de su presidente, Vladimir Putin, en según qué momentos.

Engañar a los drones, uno de los supuestos objetivos de la técnica

Los responsables del estudio 'Above Us Only Stars' hicieron uso de datos recolectados por la Estación Espacial Internacional para detectar que se estaban realizando ciberataques de suplantación de GPS por ejemeplo en zonas controladas por Rusia en Siria.

Esta tecnología manipula el Global Navigation Satellite System (GNSS, que incluye GPS, GLONASS, Galileo y Beidou) para hacerle creer que el punto al que se está refiriendo está situado en otras coordenadas.

El C4ADS, una ONG que trabaja en el ámbito de la ciberseguridad, detectó 9.884 casos de suplantación del GNSS. Esas modificaciones de las coordenadas han afectado según dicho estudio las operaciones de 1.311 barcos comerciales en aguas rusas (o cerca de ellas) desde febrero de 2016. Para estos investigadores dicha actividad "supone potencialmente un riesgo a la seguridad de la navegación marítima".

La suplantación se ha detectado en otras áreas como Crimea y Siria, y en el informe destacan que esta suplantación se ha efectuado "en ubicaciones sensibles del gobierno de Moscú, así como en la costa del Mar Negro cerca de las reconocidas como residencias oficiales del gobierno".

Los ciberataques se produjeron además en momentos coincidentes con visitas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a esas zonas. Según el C4ADS estas suplantaciones se están usando como un mecanismo de defensa, por ejemplo para simular que hay un aeropuerto en cierta zona de forma que los drones -programados para no sobrevolar esas áreas- no puedan atacar en ellas.

Vía | Axios