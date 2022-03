Se acabó la fiesta: la policía de Londres arresta a siete presuntos líderes de Lapsus$

La Policía Metropolitana de Londres ha arrestado a siete personas de entre 16 y 21 años que estarían vinculadas al grupo Lapsus$. Se trataría de los hackers que recientemente se hicieron conocidos por infiltrarse en compañías como Microsoft, Nvidia, Samsung y Okta.

Según recoge la BBC, las autoridades no nombraron a Lapsus$ y decidieron no revelar la identidad de los detenidos. No obstante, aseguran que las detenciones responden a una investigación en curso para dar con los miembros de "un grupo de piratería".

Detenidos y liberados

El detective inspector Michael O'Sullivan explicó que las siete personas arrestadas el pasado jueves ya han sido liberadas y que no se han presentaron cargos contra ellas. Asimismo señaló que siguen vinculadas a la investigación realizada junto a otros cuerpos de seguridad.

Los arrestos se produjeron pocas horas después de que Bloomberg describiera al líder de Lapsus$ como un joven inglés de 17 años que vive con su madre, cerca de Oxford. El medio indicaba que el hacker habría estado utilizando el sobrenombre 'WhiteDoxbin' y que trabajaría junto a otro adolescente que vive en Brasil.

El grupo Lapsus$ salió a la luz en diciembre de 2021, cuando se centró principalmente en dirigir ataques a organizaciones en el Reino Unido y Brasil. Pero con el paso de los meses, su órbita de acción fue creciendo hasta alcanzar compañías multinacionales.

Lapsus$ se mostró con un perfil opuesto al de muchos otros hackers. Utiliza un canal de Telegram que tiene más de 48.000 suscriptores para preguntar cuál debería ser su próxima víctima y hasta para anunciar que algunos miembros del equipo se toman vacaciones.

Además de recurrir a la ingeniería social para vulnerar los sistemas, su modus operandi incluye el pagarle a empleados o personas con información privilegiada de las empresas y convencerles para que les brinden sus credenciales de acceso y así acceder a los servidores.

De momento, Lapsus$ parece estar cumpliendo estrictamente con su período de vacaciones, ya que no ha vuelto a publicar en su canal de Telegram. ¿Volverán a sus andanzas, renunciarán a ellas o serán detenidos antes? No lo sabemos, solo resta esperar.

Imágenes | Unsplash| Policía Metropolitana de Londres