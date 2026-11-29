Si eres cliente de Sanitas, ándate con mil ojos porque la empresa de salud ha sufrido un incidente de seguridad bastante grave en el que información tan importante como el nombre y apellidos, DNI y datos de salud se han visto afectados. Sanitas ha comenzado a informar a sus clientes mediante mail de este acceso no autorizado de información tan sensible. Esto es lo que sabemos (y lo que no) de la brecha de MiSanitas.

El incidente. Xataka ha tenido acceso al mail enviado por Sanitas a sus clientes en el que detallan lo que sucedió. El pasado martes 24 de noviembre detectaron intentos masivos de acceso no autorizado a los perfiles de algunos usuarios en la app de MiSanitas. Y en algunos casos lo consiguieron, accediendo así a la lectura de datos personales identificativos y de salud.

Los datos expuestos son nombre, apellidos, DNI y el listado de informes de la sección "Informes médicos". Evidentemente, podría haber sido peor: lo expuesto son datos identificativos y metadatos de informes, no diagnósticos ni resultados. Sanitas asegura que pusieron en marcha sus protocolos de seguridad, establecieron medidas extraordinarias y, tras una investigación, confirmaron la exfiltración de datos. La compañía detalla que la situación se controló horas después y que ya todos sus sistemas funcionan con normalidad.

En peligro. En su email, Sanitas advierte sin rodeos del peligro: "existe un riesgo alto de que se produzcan intentos de suplantación de identidad, envío de comunicaciones no deseadas (spam o phishing), ataques de ingeniería social o uso indebido de sus datos de identificación".

Por qué importa. Cualquier acceso no autorizado de información de cuentas personales preocupa, pero es que los datos de salud constituyen de hecho una categoría especial en el Reglamento General de Protección de datos. La AEPD recuerda que quien los trata debe aplicar garantías proporcionales al riesgo.

Sanitas ha sido clara respecto a los riesgos y es que con nombre, DNI y especialidad, un estafador puede montar un mensaje muy creíble, por ejemplo una supuesta llamada de la unidad donde te trataron. Además y a diferencia de una contraseña, tu DNI o tu historial médico son los que son y no se pueden cambiar, o lo que es lo mismo: el riesgo no desaparece cuando se cierra el incidente porque la información sigue siendo válida y peligrosa meses después.

Lo que sabemos y lo que no. La propia empresa ha confirmado esos intentos masivos de acceso, la exfiltración y qué datos se han expuesto, así como que el acceso fue de lectura, además de haberlo puesto en conocimiento de la policía y de la Agencia Española de Protección de Datos en aras de proteger los intereses de sus clientes. Asimismo, en su correo Sanitas detalla que, hasta la fecha, no tiene constancia de que los datos de los clientes se hayan utilizado de forma indebida.

A partir de aquí, empiezan las incógnitas: desconocemos el número de personas afectadas, el método de entrada o si el acceso a los datos fue de solo lectura. Hemos contactado con Sanitas para que nos amplíe esta información.

El día después. Legalmente, el responsable (en este caso, Sanitas) debe notificar a la AEPD en un máximo de 72 horas desde que tiene constancia, independientemente de que sea fin de semana o festivo. Asimismo, la entidad afectada debe comunicar a las personas afectadas cuando el riesgo sea alto y evitar frases que resten importancia al riesgo. La claridad y capacidad de reacción de Sanitas puede evitarle una multa de la AEPD por falta de reacción, retraso o ausencia de medidas, algo que Generali no pudo esquivar tras su filtración de 2022 (una multa de 5 millones que recurrió). Lo que no va a evitar es el golpe a su reputación y fiabilidad

Qué puedes hacer si eres cliente. Desde ya, desconfiar de facto de llamadas, SMS, mensajes o correos que hagan referencia a tu salud, tu póliza o tus informes, por muy legítimos que parezcan. A Sanitas comunicarse con sus clientes más precavidos va a resultarle una odisea. Ante una comunicación no solicitada, no facilites datos: como norma general, las compañías nunca piden a sus clientes claves o información reservada. Sanitas llama a sospechar ante cualquier aviso de alta en un servicio que no hayas contratado. Si tienes dudas o preguntas, Sanitas remite a su teléfono de contacto 91 423 65 05 y al correo lopd@sanitas.es.

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