Parece un cable USB, pero en realidad sirve para instalar malware y controlar otros dispositivos a distancia

Los cables USB suelen estar marcados con un pequeño símbolo en forma de tridente. Un icono que se utiliza para indicar que ese cable puede transmitir tres cosas distintas: datos, energía y audio/vídeo. En nuestro día a día utilizamos normalmente una gran cantidad de cables USB, ya que la mayoría de dispositivos electrónicos tienen un puerto de este tipo.

Pero no todos los cables USB son iguales. El experto en seguridad Mike Grover, conocido como MG, ha convertido un cable USB en un dispositivo que permite realizar ataques a distancia vía WiFi. Una modificación que ha denominado O.MG Cable y que muestra las posibilidades de control de otros dispositivos a través del puerto USB.

El experto en seguridad describe a Naked Security que "la instalación de drivers USB es demasiado sospechosa, mejor ir directamente a por el cable". Con esta idea, el cable USB modificado permite ejecutar comandos a través del WiFi y controlar el sistema como si tuvieras el control del teclado o del ratón.

