Los iPhone de otras personas cercanas ahora nos dirán dónde está nuestro Mac perdido sin importar que no tenga conexión

Tras la avalancha de novedades de Apple en su WWDC 2019, hay una que concretamente llamó mucho la atención y tiene que ver con el poder saber la ubicación de nuestro Mac perdido o robado, incluso si éste esta desconectado y sin conexión, algo que ahora será posible gracias a los dispositivos Apple de las personas que estén cerca de él, ya que ellos serán los encargados de enviarnos la ubicación de nuestro Mac.

Con el anuncio de macOS Catalina, Apple decidió unificar sus apps 'Find My iPhone' con 'Find My Friends' para dar vida a 'Find My', una aplicación que permitirá que nuestro Mac esté enviado pequeñas señales Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos de Apple cuando esté en modo perdido o bloqueado.

Los dispositivos Apple se vuelven beacons Bluetooth para ayudarnos a encontrar nuestro Mac

Una de las funciones más útiles a día de hoy es 'Find My Device', la cual está disponible vía web a través de iCloud y con la que es posible desactivar, bloquear o borrar todo el contenido de nuestro Mac a distancia en caso de robo o extravío, incluso podemos enviar un mensaje a la persona que lo tiene para que nos lo devuelva.

Uno de los problemas de 'Find My Device' es que si la personas que tiene nuestro Mac lo apaga o desconecta del WiFi o red de datos, es imposible saber su ubicación y borrar su contenido, lo que dificulta que podamos al menos proteger nuestra información.

Para esta nueva versión de macOS Catalina y iOS 13, la app 'Find My' permitirá que todos los dispositivos, ya sean Mac, iPhone o iPad, se transformen en beacons Bluetooth para crear una malla de datos que determinarán la ubicación de nuestro Mac perdido. Con esto, sabremos dónde está sin importar que no esté conectado a una red de datos o WiFi.

Según Apple, todos estos datos serán anónimos, cifrados y se enviarán de forma automática, además de que serán de bajo consumo, por lo que no habrá problemas de un excesivo consumo de datos o energía. Incluso afirman que los propietarios de los dispositivos que sirvan como beacons ni Apple sabrán la ubicación del dispositivo extraviado.

Adicional a esto, Apple está añadiendo una nueva función dentro de la app 'Find My' para los Mac con chip T2, que son los de última generación con Touch ID, con la que podremos bloquear la activación de un Mac, tal y como ocurre hoy día con los iPhone y iPad. Al bloquear un Mac nadie podrá formatearlo ni volverlo a usar a menos que ingresen los datos del ID de Apple con el que se registró.

Claro, el Mac se podrá desarmar y vender en piezas, pero al menos es una nueva medida con la que se busca disuadir el robo de Mac y que ha funcionado con los iPhone desde hace unos años.