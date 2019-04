Hackean los patinetes de Lime para que emitan mensajes sexuales a los usuarios en Australia

Esta semana, al menos ocho patinetes de Lime en Brisbane, Australia, fueron modificados para que emitieran mensajes de audio con referencias sexuales y ofensas. Estos mensajes fueron captados por algunos usuarios quienes los compartieron en redes sociales antes de que Lime los sacara de operación.

Entre los mensajes que se alcanzaron a escuchar, estaba un "no me lleves por ahí. No me gusta que me monten", o uno que decía: "si vas a montarme el culo, entonces por favor tira de mi cabello, ¿vale?". Según Lime, se trata de algo que "no es inteligente, no es divertido y es como cambiar un tono de llamada".

"Se trató de un comportamiento decepcionante"

Según la información, estos mensajes aparecían cuando el usuario terminaba su viaje y bloqueaba nuevamente el patinete, pero en algunos casos, los mensajes de voz permanecían sonando en bucle una y otra vez, incluso estando bloqueados.

Brisbane: Lime Scooter users are reporting bizarre voice messages when connecting and disconnecting from rides. Video: Josh Clarke. https://t.co/OyAjjYtcq8 #7NEWS pic.twitter.com/IQ66yrF4tr — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) 22 de abril de 2019

Nelson Savanh, gerente de asuntos públicos de Lime en el estado australiano de Queensland, mencionó:

"Sabemos que ocho de nuestros patinetes en Brisbane han visto cómo sus archivos de audio han sido cambiados por vándalos que han grabado sobre el archivo de audio existente discursos inapropiados y ofensivos. No es inteligente, no es divertido y es como cambiar un tono de llamada".

Según explican, alguien alteró físicamente cada uno de estos ocho patinetes, accedió al puerto que sirve para cargar archivos de audio, y cargó estos mensajes. También afirman que en ningún momento el atacante tuvo acceso al sistema operativo y no hay riesgo alguno para los usuarios.

No es la primera vez que ocurre algo de este tipo, ya que el año pasado en Oakland también se presentaron casos de patinetes de Lime que emitían mensajes cuando se les tocaba o intentaba cambiar de lugar. Uno de estos mensajes era, con una voz que gritaba: "desbloqueame o llamaré a la policía".

También hay que recordar que éste no es el primer ataque que sufren los patinetes de Lime, ya que en febrero de este año, un fallo de firmware hacía que se frenaran de golpe, lo que provocó algunos accidentes con huesos rotos y severas lesiones en cara y brazos. Lime a los pocos días resolvió el problema.

Este nuevo incidente relacionado con los patinetes de Lime por fortuna no afecta la integridad de los usuarios, pero sí nos demuestra que hay un riesgo ante este tipo de dispositivos conectados, los cuales están en plena calle al alcance de cualquier persona.