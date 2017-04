Hackean las 156 sirenas de aviso de tornado de Dallas y las hacen sonar en plena noche

Imagínate que estás durmiendo y comienzas a escuchar una alarma que no deja de sonar. Si estás en Dallas, es muy posible que dicho sonido proceda del sistema de alerta de tornados que está desplegado por toda la ciudad. En total, 156 sirenas que cubren toda la ciudad y listas para avisar a los residentes de que tienen que buscar refugio inmediatamente... a no ser que alguien hackee el sistema y se activen sin motivo, como al parecer ocurrió el pasado viernes.

Eran casi las doce de la noche en la madrugada del viernes al sábado cuando todas las sirenas comenzaron a sonar al mismo tiempo. El cielo estaba despejado y no parecía que se tratase de una alarma por mal tiempo, por lo que los teléfonos de emergencia se saturaron de llamadas de vecinos preocupados (algunos incluso llegaron a pensar que EEUU podría estar bajo ataque, según confirmaban desde el Ayuntamiento).

Ever wonder what the end of the world feels like? #dallas #sirens pic.twitter.com/dvokKWkZ6N