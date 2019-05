Un grave fallo en WhatsApp permite instalar un peligroso spyware con solo una llamada: cómo evitar que te afecte

Una nueva vulnerabilidad en WhatsApp permitió, según explica el Financial Times, a cibercriminales infectar teléfonos e instalar un peligroso spyware sin dejar rastro. Este software para espiar teléfonos habría sido desarrollado por la empresa israelí NSO Group, creadores de otro reconocido programa para infectar dispositivos como es Pegasus. Un programa que permite conseguir acceso a todo el móvil, desde la cámara hasta el micrófono o los archivos de texto.

Según describe el FT, el grupo de ciberinteligencia israelí se aprovechó de una vulnerabilidad desconocida hasta entonces que afectaba a las llamadas VOIP. El usuario no tenía ni siquiera que contestar a esas llamadas y según explican fuentes consultadas, hasta los registros de llamadas podían ser eliminados para que el usuario afectado no tuviera forma de detectar que estaba siendo vigilado.

"Este ataque tiene todas las señales de una empresa privada conocida por trabajar con gobiernos para desplegar spyware que se apodera de las funciones de los sistemas operativos móviles. Hemos comunicado el hecho a una serie de organizaciones de derechos humanos para trabajar juntos y notificar a la sociedad civil", explicó WhatsApp en un comunicado.

WhatsApp says “the attack has all the hallmarks of a private company reportedly that works with governments to deliver spyware.” It also says its notified US law enforcement. pic.twitter.com/03TjLZWUw6