Este cable Lightning original de Apple lleva en su interior un malware para controlar un ordenador remotamente

Parece un cable Lightning original de Apple, de hecho lo es y funciona como tal. Cuando se conecta al ordenador un dispositivo utilizando este cable funcionará correctamente y no dará ningún problema aparente al usuario. Pero hay un pequeño detalle, es un cable Lightning modificado y en su interior lleva un pequeño chip con una diminuta antena para que un tercero acceda al ordenador sin que nadie se de cuenta.

El investigador de seguridad Mike Grover (conocido en el sector como simplemente MG) mostró durante la Def Con de este año a Motherboard cómo funciona este curioso cable. Recibe el nombre de O.MG Cable y la idea se basa en modificar un cable oficial para esconder en su interior un sistema que permita obtener el control de un ordenador de forma remota y a base de malware que permita introducirse en el sistema de la víctima.

En las pruebas realizadas por MG y su equipo enseñan cómo son capaces de poseer un ordenador desde el móvil y con la ayuda de estos cables modificados. Sólo hay que conectar el cable por USB al ordenador, ni siquiera necesita que se le conecte el teléfono en la parte opuesta. A partir de ahí ocurre la magia.

