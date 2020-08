Consiguen alterar los semáforos de una ciudad para causar retrasos en el tráfico: sólo hay que crear ciclistas falsos

Debido a que los semáforos de las ciudades generalmente están automatizados mediante un sistema central, acceder a este puede provocar el caos de una ciudad completa. Esto, afortunadamente, es más propio de películas que de la vida real. Sin embargo, también es posible provocar problemas en el tráfico real con curiosos hackeos, como el de unos investigadores holandeses que usan ingeniería inversa en apps para ciclistas.

En la Defcon celebrada hace unos días los investigadores de seguridad holandeses Rik van Duijn y Wesley Neelen presentaron su método para influir en el comportamiento de los semáforos de varias ciudades holandesas. Para ello crean "ciclistas virtuales" a montones en apps destinadas a estos. Con ello los semáforos les dan luz verde (literalmente) en intersecciones y por lo tanto pueden parar continuamente a los coches.

El sistema que utilizan dice ser bastante simple, aprovechando vulnerabilidades en las apps para ciclistas y el hecho de que los sistemas de semáforos de las ciudades no tienen en cuenta estos falsos positivos. Con ello aseguran poder provocar retrasos importantes en ciudades si se aplica a gran escala. Recuerda al tipo que creaba tráfico en calles vacías de Berlín usando 99 smartphones con Google Maps.

Prioridad para ciclistas que comparten su ubicación

La investigación surgió cuando se dieron cuenta de que los ciclistas que usaban apps como CrossyCycle tenían prioridad en las intersecciones de ciudades holandesas. Esto se debe a que las apps comparten la ubicación del ciclista con el sistema de semáforos para darle luz verde cuando se acerca a los semáforos. Una característica aparentemente útil y que puede ayudar a promover el ciclismo ante el uso del coche por ejemplo. Pero claro, tiene su parte negativa si se usa de forma malintencionada.

Dado que los sistemas de los semáforos están optimizados para dar prioridad a los ciclistas, basta con hacerle creer a la app que muchos ciclistas se están acercando a una intersección para prácticamente asegurar el semáforo verde para ellos y en consecuencia rojo para los coches u otros medios de transporte que se crucen. Para engañar a la app dicen que usaron ingeniería inversa en una versión para Android de una de las tantas apps que se integran con el sistema de semáforos. Mediante un script le hacían creer a la app que ciclistas no existentes circulaban por una calle.

Crear este hack no es complicado y permite que cualquiera desde cualquier parte del mundo cree las bicicletas falsas. Afortunadamente las consecuencias no son tan graves al simplemente hacer que en una intersección se priorice a unos más que a otros. No obstante, es una prueba de cómo una característica que a priori resulta una ventaja en todos los sentidos, puede ser aprovechada para otras intenciones

Vía | HackRead

Más información | Usenix

Imagen | @Ignwvr