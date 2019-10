Este cargador se conecta al móvil para generar tantos datos falsos que los anunciantes acaban confundidos

Este cargador sirve para aportar energía al móvil, pero también se conecta al dispositivo y genera multitud de datos in sentido. Navega por páginas web aleatorias, busca vídeos, se mueve por mapas y reproduce todo tipo de contenido. FANGo es "un arma de defensa contra el capitalismo", según asegura su creador. Con esa actividad aleatoria lo que consigue es confundir a grandes empresas que dependen de los anuncios, como pueden ser Facebook, Amazon, Netflix o Google.

Martin Nadal es un artista español basado en Linz, Austria. En su portfolio mezcla el arte con la tecnología, creando proyectos de lo más curiosos. Es el caso de FANGo, aparentemente un cargador, aunque su propósito es otro muy diferente a cargar el móvil. Este pequeño aparato se conecta al teléfono mientras se está cargando y comienza a utilizarlo de forma aleatoria en segundo plano.

La misión de FANGo es sencilla: utilizar tanto el dispositivo y de forma tan aleatoria que los anunciantes simplemente no sepan generar un perfil concreto del usuario para mostrarle publicidad concreta. Martin Nadal explica que FANGo es una forma de luchar contra el capitalismo que supone las principales tecnológicas que generan ingresos gracias a la publicidad y en consecuencia a los datos de los usuarios. Indica que al final estas empresas intentan modificar el comportamiento humano sin que este pueda defenderse directamente.

¿La solución? En cierto sentido, si no se puede luchar contra ello, "unirse al enemigo". FANGo no impide que los anunciantes rastreen al usuario, pero sí que puede confundirlos. Una vez conectamos el teléfono al cargador modificado este comenzará a interactuar con el dispositivo mientras se carga. Puede por ejemplo abrir páginas web, navegar por un mapa buscando ubicaciones aleatorias, ver vídeos de YouTube o dar me gusta a publicaciones de Facebook. El resultado son unos datos para anunciantes llenos de ruido que no permiten generar un perfil tan preciso como la interacción humana y no aleatoria.

