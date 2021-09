Singapur ya utiliza robots patrulla: visión nocturna y cámaras 360º para vigilar que no se formen grupos de más de cinco personas

Xavier es su nombre y las autoridades de Singapur ya están utilizándolo para patrullar la ciudad y asegurar que se cumplen las medidas anticovid, entre ellas la de evitar aglomeraciones de más de cinco personas. Se trata de un robot autónomo, equipado con sensores, visión nocturna y cámaras con visión de 360 grados.

El robot está siendo probado en zonas públicas para ayudar a las patrullas y controlar que no se forman grandes grupos. Durante las próximas tres semanas, estos robots monitorizarán las multitudes en Toa Payoh Central con el objetivo de detectar "comportamientos sociales indeseables".

Según describe HTX (Agencia de Ciencia y Tecnología del Equipo Nacional de Singapur), Xavier también será capaz de detectar comportamientos inadecuados como fumar en áreas prohibidas, vendedores sin permiso o el estacionamiento erróneo de bicicletas y motos.

En caso de detectar uno de estos casos, el robot enviará un mensaje al centro de control y mostrará un mensaje de advertencia en su pantalla para alertar a los transeúntes.

IF SIRI WAS A SNITCH! Robocop on patrol in Singapore stopping undesirable behavior like smoking and illegal parking!



A new AI-powered robot called ‘Xavier’ is hitting the streets of Singapore in a trial to battle petty offenses like smoking, hanging out in groups more pic.twitter.com/opBXnlZ6dC