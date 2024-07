Un experto predijo la llegada del iPhone con años de antelación. Ahora lanza su apuesta con la IA: "Reviviremos a los muertos"

Ray Kurzweil lleva más de 60 años trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Esto es tanto tiempo que, ni ellos mismos, sabían que estaban trabajando en inteligencia artificial hasta hace algunos años.

Su cercanía con la vanguardia tecnológica ha permitido a este reconocido científico informático predecir con años de antelación la llegada de tecnologías que el resto de los mortales solo creíamos posibles en películas de ciencia ficción. Entre sus predicciones, la llegada del iPhone y la era de los smartphones o que una máquina sería capaz de vencer a cualquier humano al ajedrez.

Ahora, se atreve a vaticinar lo que nos depara la próxima década en materia de IA.

Parece ciencia ficción, pero solo es ciencia

Ray Kurzweil escribió en 2005 el libro ‘La singularidad está más cerca’, en el que acuñó el concepto de la singularidad tecnológica y la llegada de un punto teórico en el cual la IA superaría a todos los humanos y desencadenaría una "explosión de inteligencia". Según Kurzweil, ese sorpasso de inteligencia tendría lugar en 2045. Ahora presenta su nuevo libro ‘The Singularity Is Nearer: When We Merge with AI’ donde ajusta algunas de esas predicciones.

En una visita al podcast de Joe Rogan, el científico dio algunas pinceladas de esas inquietantes predicciones. "Los bebés que nacen hoy se estarán graduando de la universidad cuando ocurra la singularidad. Con el tiempo, la nanotecnología permitirá que estas tendencias culminen en la expansión directa de nuestros cerebros con capas de neuronas virtuales en la nube. De esta manera nos fusionaremos con la IA. Estos son los años más emocionantes de toda la historia", declaraba el ingeniero en una entrevista al diario británico Daily Mail.

Cambiará la industria

Una de las predicciones más evidentes sobre la IA es que tendrá un gran impacto en la industria y la economía, cambiando los modelos de trabajo. Según el experto, la integración de la IA en robots permitirá disponer de mano de obra inagotable que permitirá construir rascacielos o cualquier otra edificación en tiempo récord con la ayuda de tecnología de impresión 3D.

Según Kurzweil, la IA permitirá acelerar los avances en energía fotovoltaica, reduciendo el precio de la energía y la extracción robótica abaratará la minería de materias primas. "En la década de 2030 será relativamente barato vivir a un nivel que hoy se considera lujoso", explica el experto.

Una nueva forma de entretenerse

Según el investigador, durante la próxima década la nanotecnología permitirá dotar de nuevas capacidades a los cerebros humanos mediante electrodos nanométricos. Es algo que empresas como Neuralink ya están poniendo a prueba con éxito, y potencias tecnológicas como China también están desarrollando.

Esto permitiría nuevas formas de entretenimiento, llevando la cultura, el cine, los videojuegos o la música a otros niveles.

Fusión entre la humanidad y las máquinas

El escritor e investigador asegura que estamos a punto de entrar en la "quinta época de la IA", momento en el que se romperá la barrera física que existe entre los humanos y las máquinas. Esta fusión consistirá en la potenciación de las capacidades humanas mediante IA, pero en lugar de llevarla en un dispositivo externo como Gemini o Apple Intelligence en los smartphones, estará integrada en la vista, el oído e incluso el cerebro humano.

Según el investigador, a partir de 2029, las capacidades de la inteligencia humana se multiplicarán por millones de veces gracias a esta integración entre humanos y máquinas. "Una capacidad clave en la década de 2030 será conectar los rangos superiores de nuestras neocortezas a la nube, lo que ampliará directamente nuestro pensamiento. De esta manera, en lugar de ser un competidor, la IA se convertirá en una extensión de nosotros mismos", aseguraba Ray Kurzweil.

Humanidad inmortal

La capacidad de la IA en el campo de la medicina y la búsqueda de curas para enfermedades mortales crecerá exponencialmente en los próximos años. Kurzweil asegura que los emuladores biológicos de IA permitirán realizar, en horas, estudios clínicos que actualmente llevarían años de investigación, permitiendo desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos que harán más longevas a las personas.

"El objetivo a largo plazo son los nanorobots médicos. Estos estarán hechos de piezas de diamante con sensores, manipuladores, computadoras, comunicadores y posiblemente fuentes de energía incorporada", señala el experto en sus predicciones.

Devolver la vida a los muertos

Tal vez, la más impresionante de las predicciones del experto en IA sea la que vaticina que la IA permitirá "devolver a la vida a los muertos". El experto asegura que antes del final de la década de los 2020, existirán gemelos digitales por IA capaces de emular fielmente la personalidad de las personas. Eso permitiría obtener recreaciones no biológicas hiperealistas de una persona fallecida.

"Con el tiempo, los replicantes podrían incluso ser alojados en cuerpos biológicos aumentados cibernéticamente y cultivados a partir del ADN de la persona original", asegura.

Imagen | Wikimedia Commons (Jay Dixit)