Un robot pony autónomo para que los niños interactúen y se monten sobre él: así es Little White Dragon

Con robots de mirada tierna como el perrito Aibo de Sony, el valle inquietante es más bien un camino de mariposas y colores primaverales hacia establecer un vínculo cariñoso con un robot-mascota, sobre todo en el caso de los niños. Y en esta idea parecen haberse sustentado los de XPeng Robotics para la creación de su robot pony para niños, aunque parece una mezcla de varias especies.

Quizás por ello el nombre del producto es Little White Dragon, y va algo más allá de dejarse acariciar por sus dimensiones. Se trata de un robot que recuerda a Spot de Boston Dynamics por sus patas y cuerpo, pero de aspecto mucho más amigable y colorido, pensado para que los niños interactúen y directamente se monten en él.

Corre, habla y "se emociona", y cuando se agota la batería se va él sólo a la base de carga

Quizás Xpeng nos suene de algo y de hecho hemos hablado de ella en Xataka. Con una importante división de coches eléctricos, la casa inició el pasado año Xpeng Robotics, una rama dedicada a los robots inteligentes. En esa labor se ubica Little White Dragon, el cual según explican en CNEvPost está orientado a ser "un pequeño vehículo inteligente para niños".

Como se ve en las imágenes y en el vídeo de su anuncio, Little White Dragon no recuerda precisamente a algo que hayamos visto en 'Juego de Tronos' o en alguna otra serie de ficción en la que aparezcan estos seres, sino que es más bien algo entre un perro grande y un pony, optando Xpeng por el pequeño équido para describirlo. Quizás incluso el unicornio que tendría Doraemon.

Little White Dragon dispone de sensores para reconocer sus alrededores y poder desplazarse, y según Xpeng puede interaccionar "emocionalmente". Una capacidad que ya achacaron a robots previos, como (el quizás en vías de extinción) Pepper.

Entre esos sensores tiene un LiDAR y cuenta con una serie de cámaras, de manera que puede crearse un mapa de manera similar a como hacen muchos robots aspiradores. Así puede trazar rutas de manera autónoma evitando obstáculos, según XPeng, y ser un vehículo para niños pequeños (sin que por ahora hayan especificado una edad).

Detallan en Xpeng que, cuando el robot detecta que tiene la batería baja, se dirige a la plataforma de carga de manera autónoma.

Dispone de reconocimiento facial y de voz, pudiendo interactuar con él mediante comandos de audio. Como suele ocurrir con este tipo de robots, dispone de una pantalla que muestra animaciones según la respuesta, que en este caso se corresponderían a esas "emociones" (siendo además una pantalla táctil).

A falta de saber el precio y la carga máxima que puede soportar, Little White Dragon se presenta como un robot asistente que hace las veces de mascota robótica que se ha intentado con robots previos como el adorabilísimo Nicobo (que venía incluso con "gases"). A Little White Dragon se le pueden añadir accesorios para cargar la compra o escalar, pero tampoco han dado a conocer el precio y la disponibilidad de los mismos, así que habrá que esperar si la idea es hacerse con uno. Mientras tanto, siempre podréis intentar haceros con un CyberDog de Xiaomi, aunque su diseño no es precisamente infantil.