Los Premios Grammy se ponen serios con la IA: solo los creadores humanos podrán ser nominados

Algunas canciones compuestas con inteligencia artificial (IA), como ‘Heart on My Sleeve’, pueden acumular miles de reproducciones e incluso convertirse en éxitos virales, pero no reúnen las condiciones para ser distinguidas con un Grammy. No lo decimos nosotros, sino la propia academia estadounidense, que acaba de actualizar su reglamento de entrega de premios.

Pero el equivalente a los Premios Oscar en la industria de la música, si es que así podemos considerarlo, no ha cerrado completamente la puerta a la IA. De hecho, no veta su empleo, pero establece una serie de requisitos estrictos para todos aquellos que la implementan en sus obras y aspiran a llevarse un premio en la prestigiosa ceremonia anual. Veamos qué dice la academia al respecto.

Inteligencia artificial sí, pero no al 100%

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha declarado que “solo los creadores humanos” reúnen las condiciones necesarias para participar de los Premios Grammy. En este punto, como podemos ver, quedan fuera de escena todas aquellas obras que hayan sido desarrolladas totalmente por IA, exclusión que alcanza a todas las categorías disponibles.

Ahora bien, los requisitos para obtener una nominación a los Premios Grammy van un poco más allá a partir de esta edición. Si bien se admite la posibilidad de incluir elementos creados con IA dentro de una obra, el componente humano debe ser significativo. Los trabajos que apuntan a la categoría álbum del año, por ejemplo, deberán estar conformados con al menos un 20% de trabajo humano.

En el pasado cualquier artista, compositor, productor o ingeniero, etc., podría ganar una nominación a álbum del año, incluso si tenía una pequeña contribución. Las nuevas reglas impulsadas por la IA han cambiado este escenario. Incluso, han reducido la cantidad de nominados a las cuatro grandes categorías (álbum del año, canción del año, mejor artista nuevo, disco del año) de diez a ocho.

Los cambios en los Premios Grammy llegan en medio del reciente auge de la IA, una disciplina que ya está transformando varias industrias y sectores de la sociedad. En el ámbito discográfico, hemos presenciado el directo fenómenos como el de una canción de Drake generada con IA que fue un éxito, hasta que la industria puso el grito en el cielo y acabó tumbándola de todas las plataformas digitales posibles.

Más tarde, Universal Music Group (UMG), la discográfica más grande del mundo, inició una campaña para que Spotify y Apple Music bloqueen los servicios que utilizan canciones para entrenar modelos de IA. Además, impulsó la eliminación de miles de canciones sintéticas. El argumento es que eran parte de un esquema de reproducción artificial utilizado por ciertos usuarios para conseguir regalías de manera ilícita.

Pero la utilización de algoritmos en esta industria también ha alcanzado artistas reconocidos. Paul McCartney, recoge la BBC, ha anunciado que a este año se lanzará “el disco final de The Beatles”, que incluirá la voz de John Lennon gracias a la IA. “Fuimos capaces de tomar la voz de John y obtenerla pura (…) Entonces podemos mezclar el disco, como lo harías normalmente. Así que te da cierto margen de maniobra”, ha dicho el artista.

