Ocho millones de fotografías históricas del The New York Times serán digitalizadas usando la inteligencia artificial de Google

Debajo de las oficinas del The New York Times, en Times Square, hay una sección conocida como 'la morgue', en este sitio lleno de gabinetes y casos, se almacenan documentos y fotografías que han formado parte de la historia del mundo desde que se fundó el diario en 1851. Es decir, documentos invaluables de los últimos 167 años.

Dentro de 'la morgue' del The New Yor Times se encuentran, según estimaciones, entre seis y ocho millones de fotografías, las cuales cuentan con información detallada de dónde se tomaron y cuándo, así como el acontecimiento al que hacen referencia. Tras varios años de planificar y pensar qué harán con estas imágenes para preservarlas, The New York Times finalmente acaba de encontrar en Google a su ángel salvador.

Uno de los acervos fotográficos más importantes de la historia

El New York Times está por enfrentar una crisis, su 'morgue' está llegando a su capacidad máxima y eso pone en riego su maravilloso acervo histórico, uno de los más importantes del mundo. Por ello, han contratado a Google para que se encargue del trabajo de preservación de todas estas fotografías, las cuales se busca que sean digitalizadas.

Este trabajo se llevará a cabo usando el sistema 'machine vision' de Google, que se basa en su plataforma de inteligencia artificial y que es usado en una gran cantidad de sus productos, como Google Fotos. El objetivo no es sólo digitalizar, sino también escanear las notas escritas a mano en las fotografías y clasificar la información semántica que contienen, para así poder vincular los datos de ubicaciones y fechas. Una tarea titánica.

Además de esto, Google usará su herramienta de reconocimiento de objetos para extraer aún más información de cada foto, y así poder crear un gran archivo catalogado con hasta el más mínimo detalle.

Nick Rockwell, director de tecnología del New York Times, mencionó:

"Estamos ante imágenes que se remontan al siglo XIX, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del mundo. Se trata de un tesoro de documentos perecedero, una crónica invaluable no solo de la historia del Times, sino de casi más de un siglo de eventos globales que han dado forma a nuestro mundo moderno".

Google ya tiene experiencia en esto al haber digitalizado el archivo de la revista Time (6,5 millones de fotos), pero en este caso, estamos ante un trabajo que se clasifica como uno de los más grandes trabajos de preservación. Por el momento, The New York Times no piensa poner estas imágenes accesibles a todo el mundo, ya que sólo estarán para consulta de su sala de prensa y reporteros que requieran acceso especial.