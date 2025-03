El nuevo modelo de IA de Google es perfecto para algo problemático: es capaz de borrar la marca de agua de las imágenes

Si alguien quiere proteger sus imágenes para venderlas o distribuirlas de forma protegida, usar marcas de agua es algo habitual. Esa protección podría resultar inútil ante el nuevo modelo de IA de Google, que ha demostrado poder eliminar esas marcas de agua en algunos casos. Y las implicaciones son importantes, por supuesto.

Genera imágenes con Gemini 2.0 Flash. La familia de modelos Gemini 2.0 Flash de Google viene dando sorpresas en los últimos tiempos. Lo hizo desde luego con su modo preliminar de razonamiento, Flash Thinking, y ahora vuelve a hacerlo con su modo de generación de imágenes. En este caso hay opciones de lo más llamativas, pero también una que está generando cierta polémica. Está disponible en Google AI Studio, donde basta seleccionar este modo en la sección "Create Prompt" desplegando en la parte derecha el desplegable "Model". Allí basta con elegir "Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental".

Multimodal. Una de las características más llamativas de este modelo es su capacidad multimodal. Normalmente para generar una imagen escribimos un prompt de texto para describir lo que pretendemos conseguir, pero con Gemini 2.0 Flash y este nuevo modo podremos generar imágenes a través de otras imágenes que podremos modificar (en una foto de alguien con una camiseta blanca, podríamos pedir por ejemplo algo como "haz que la camiseta sea roja").

Sorprendente pero imperfecta. Quisimos hacer una prueba con una imagen de partida para luego cambiar el pelo y la chaqueta. Le puso el pelo de color rubio como pedimos, pero al hacerlo cambió totalmente las facciones de la chica. El resultado de la segunda transformación, convertir la chaqueta en una camiseta de color azul, tampoco fue del todo perfecto, pero desde aun así el resultado final es llamativo.

Eliminando marcas de agua. Mucho más sorprendente, pero también polémica, es la capacidad de este modelo para eliminar las marcas de agua de las imágenes. Son muchos los usuarios que compartieron sus experimentos en redes como X, y allí efectivamente se mostraba cómo en esos ejemplos las marcas de agua desaparecían.

En este ejemplo no solo no eliminó las marcas de agua, sino que cambió por completo la cara de la modelo.

Pero no funciona al 100%. Quisimos probar el servicio generando nuestra propia marca de agua en esta imagen. Una vez generada, le pedimos a Gemini 2.0 Flash que la eliminase, pero como se puede ver en la imagen no solo no la eliminó, sino que además cambió la cara de la modelo y eliminó algunos elementos, como ese pequeño cono de helado rosa que aparece en la parte inferior derecha de la imagen. Aquí la IA generativa toma sus propias decisiones, y estas pueden ser tan imprevisibles como erróneas.

Cuando funciona es alucinante. Hicimos más pruebas, y hubo casos en los que el resultado fue sorprendente. En este caso tomamos una imagen con marca de agua, la recortamos y probamos en el modelo. Como se puede ver en la imagen que encabeza el artículo, el resultado es realmente bueno, pero cuidado: por el camino desaparecen cosas como las pulseras de la modelo o el colgante. Aun así el método funciona, y plantea un problema.

Vuelta al debate de la IA y la propiedad intelectual. En los últimos días se ha hablado mucho de cómo OpenAI pedía al Gobierno de EEUU que eliminase las restricciones del copyright para las empresas de IA. De ese modo no habría consecuencias para su uso indiscriminado de obras protegidas por el copyright, y ahora este sistema añade más leña al fuego: es probable que Google ni siquiera tuviera en cuenta este tipo de opción cuando diseñó su modelo, pero el hecho de que sirva para eliminar estas marcas de agua resulta preocupante. Sobre todo, para los grandes bancos de imágenes que las usan para que los artistas puedan ganar dinero con los contenidos que generan.

Qué dicen en Google. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Google, y un portavoz señala lo siguiente: "Utilizar las herramientas de IA generativa de Google para incurrir en infracciones de derechos de autor es una violación de nuestros términos de servicio. Como ocurre con todos los lanzamientos experimentales, estamos supervisando de cerca y atentos a los comentarios de los desarrolladores".

