Lo nuevo de Midjourney es el "prompting inverso': tú le das una imagen, él te dice con qué prompt se creó

Los responsables de Midjourney han introducido una nueva e interesante característica a este modelo de inteligencia artificial generativa de imágenes.

Lo normal es que cuando quieres usar esta plataforma introduzcas un 'prompt' con la descripción de la imagen que quieres que este motor cree. Con la nueva función "/describe", Midjourney hace justo lo contrario.

Podríamos decir que al igual que la ingeniería inversa deduce cómo se creó un producto hardware o software partiendo del producto final y yendo hacia atrás, esta opción de Midjourney v5 sería algo así como un 'prompting inverso'.

🚨 New Midjourney Feature 🚨



/describe



1️⃣ Upload Image

2️⃣ Get 4 suggested text-prompts back

3️⃣ Try generating new images based on the prompts



This is super powerful 💪 🔥



🧵 A quick thread on how to use it pic.twitter.com/f1e9xaC78y