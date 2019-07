Nadie había visto jugar jamás así a Magnus Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, y la culpa es de AlphaZero

Magnus Carlsen está intratable. Primero niño prodigio y luego campeón del mundo de ajedrez, el noruego lleva unos meses jugando como los ángeles. Nadie le había visto a este nivel, y hay quien dice que ningún jugador en toda la historia ha llegado a jugar así. Quizás Bobby Fischer en aquella etapa mágica de 1970-1972.

¿Qué ha pasado para que Carlsen domine de forma tan aplastante a todos sus rivales? Sorprendentemente una de las razones que él ha dado es la de cómo AlphaZero, el motor de inteligencia artificial creado por DeepMind para jugar a ajedrez, se ha convertido en su inspiración. Él ha ido más allá y lo ha calificado como su "héroe".

Tras un reciente torneo en Noruega Carlsen explicaba en una entrevista cómo "en esencia me he convertido en un jugador muy diferente en términos de estilo con respecto a cómo jugaba antes, y ha sido un viaje emocionante".

"In essence, I've become a very different player in terms of style than I was a bit earlier and it's been a great ride." Magnus Carlsen acknowledges the inspiration he has recently gotten from #AlphaZero and Daniil Dubov. https://t.co/YyRx0I4JqP pic.twitter.com/3x4PTqkgcP

La inspiración, afirmaba, venía de los grandes de la historia en ajedrez, pero también de AlphaZero, el sistema de inteligencia artificial que sorprendió al mundo entero aprendiendo a jugar solo y alcanzando un nivel sin parangón en este deporte: machacó a todos los motores ajedrecísticos computacionales que se le enfrentaron.

Lo hizo sobre todo aprovechando algo que jamás se había visto antes: el uso de sacrificios a largo plazo, entregando piezas para lograr una posición favorable o más armonía en el tablero. Como explica Leontxo García en El País, este estilo recuerda a ese ajedrez más "romántico" del siglo XIX, pero aquí hay poco romanticismo, porque esos sacrificios se toman con una frialdad total, mirando a un futuro mucho más lejano (en movimientos) de lo que se hacía hasta ahora.

Carlsen está usando esa misma percepción, y su ajedrez es ciertamente distinto, afirman los expertos. De las partidas "aburridas" de los últimos dos años con maniobras conocidas y pocas novedades técnicas hemos pasado a un Carlsen que entusiasma a los expertos y a los aficionados, y que aplasta a sus rivales.

