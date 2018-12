Gillian Brockell perdió al bebé que esperaba, ahora pide a Facebook y Google que sus algoritmos no se lo sigan recordando

A finales del mes pasado, la editora de vídeo del Washington Post, Gillian Brockell, perdió al bebé que estaba esperando. Pero a la aflicción por la pérdida, Gillian le tuvo que añadir que las redes sociales le siguieran bombardeando con contenidos referentes al embarazo y productos para bebés.

La periodista ha publicado ahora una carta abierta en Twitter, que ya se ha convertido en viral, instando a las grandes empresas tecnológicas (el tuit menciona explícitamente a Twitter, Instagram, Facebook y Experian) a cambiar la forma en que dirigen la publicidad a las mujeres embarazadas. Para que, a partir de ahora, tengan en cuenta casos dolorosos como el suyo.

An open letter to @Facebook, @Twitter, @Instagram and @Experian regarding algorithms and my son's birth: pic.twitter.com/o8SuLMuLNv