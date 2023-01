Ni metaverso ni Web3: para Bill Gates, la tecnología que dominará el futuro es otra

Cuando el cofundador de Microsoft habla, el mundo escucha. Este multimillonario y filántropo comienza cada año con una particular visión de lo que nos espera —y 2023 no pinta muy allá—, pero además hemos tenido la oportunidad de conocer algunas de sus opiniones sobre tendencias tecnológicas actuales.

Pregúntame lo que quieras. Las célebres sesiones AMA (Ask Me Anything) de Reddit han servido para que esta vez sea Bill Gates el que conteste a las preguntas de los usuarios. Entre ellas había curiosidades que nos permitieron saber qué móvil usa en su día a día, pero hubo otras cuestiones aún más llamativas.

El metaverso y la Web3 no importan. Era casi inevitable que se le preguntara por el metaverso por el que apuesta Mark Zuckerberg, pero para Bill Gates ni esa tecnología ni la teórica revolución que plantea la Web3 son relevantes. "No creo que Web3 sea tan grande o que el metaverso por sí solo sea revolucionario".

La inteligencia artificial sí es el futuro. Con lo que sí que Gates se mostraba muy impresionado es con los últimos avances en inteligencia artificial. Al ser preguntado por su opinión de ChatGPT, explicaba que "da una idea de lo que está por venir. Me impresiona todo este planteamiento y el ritmo de innovación".

Impacto enorme. Otro usuario incidía sobre esa cuestión y le preguntaba sobre la inteligencia artificial generativa que se usa en motores como DALL-E 2, Stable Diffusion o ChatGPT. De nuevo Gates se mostraba impresionado:

Estoy bastante impresionado con el ritmo de mejora de estas IA. Creo que tendrán un impacto enorme. Pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, queremos tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y mantener su interés. Queremos ayuda médica para la gente de África que no puede acceder a un médico. Sigo trabajando con Microsoft, así que estoy siguiendo esto muy de cerca.

Prometedora pero peligrosa. Eso sí, también apuntaba a que además de la importancia de los avances en sanidad e innovación sobre el clima —las áreas en las que más trabaja con su Fundación—, estaba muy interesado en "perfilar los avances de la IA de forma positiva". Ese comentario viene de lejos: ya en 2019 Gates afirmaba que la IA es tan prometedora y peligrosa como la energía nuclear.