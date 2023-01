Bill Gates acaba de renovar su teléfono por uno muy peculiar. Y no es el plegable de Microsoft

Bill Gates se ha pasado por Reddit para responder a preguntas en un AMA (Ask Me Anything) en el que se ha mojado sobre el teléfono que usa. Los plegables parecen ser su debilidad y lleva utilizándolos desde hace más de un año. Pero, no. No utiliza el Microsoft Surface Duo, como algunos podrían esperar de la que fuera la cara más visible de Microsoft.

A Gates le gustan los plegables, pero solo de una marca

Gates utilizaba de un tiempo a esta parte, el Samsung Galaxy Z Fold 3. Se trata del dispositivo estrella de Samsung para el pasado curso, y el plegable más maduro hasta el lanzamiento del posterior modelo. Este mismo año ha renovado modelo, siguiendo la evolución lógica.

El modelo al que ha saltado es el Samsung Galaxy Z Fold 4, un modelo que ha conseguido de forma no muy habitual. Se trata de un móvil que obtuvo en Corea del Sur a manos de JY Lee, el presidente de Samsung. "Tengo un Samsung Fold 4 que me regaló JY Lee el presidente de Samsung cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3".

Gates cuenta también que "usa Outlook y muchos programas de Microsoft", por lo que el tamaño de la pantalla resulta capital para él. Aquí es interesante recalcar que Samsung y Microsoft tienen colaboración en software, por lo que los dispositivos de gama más alta suelen venir con las apps clave de Microsoft preinstalados en One UI.

Curiosa, cuanto menos, la apuesta de Bill Gates por el plegable de Samsung, algo que no habla muy a favor del propio plegable de Microsoft, el Surface Duo. Samsung lleva puliendo su formato desde hace casi 4 años, con el Fold 1. El plegable de Microsoft es una apuesta distinta, en la que prácticamente tenemos dos pantallas separadas por una bisagra. Un concepto menos refinado y que permite menor integración con el software, al disponer de dos paneles separados en lugar de uno grande y otro pequeño.

El formato no parece haber funcionado demasiado: Microsoft ha cancelado el proyecto y, salvo sorpresa, no veremos más Surfaces plegables. Un concepto que no convence y poca ambición en marketing y ventas parecen haber sido dos de los detonantes para esta decisión.

Y Gates no parece estar solo. Samsung lo está apostando todo por los plegables, los números funcionan, y casi 9 de cada 10 plegables que se venden en el mundo son suyos. Tanto el Fold como el Flip están empezando a disparar sus ventas y los plegables están más cerca de democratizarse como producto de consumo.

Las dudas sobre la durabilidad son uno de los principales puntos de choque a la hora de hacernos con uno, aunque más aún influye su precio. Pese a que fabricantes como Samsung están logrando contener la inflación e incluso rebajar la factura final, casi 2.000 euros por un Fold no es un precio realista para el bolsillo medio de un español. La perspectiva a futuro es que poco a poco se conviertan en dispositivos de precio más ajustado, con claro ejemplo en el Z Flip 4, plegable de gama alta más económico que la mayoría de terminales premium del mercado.