Meta advierte a la UE: los esfuerzos por regular están dejando atrás a Europa en la carrera por la IA

Europa está perdiendo el tren de la IA. No lo decimos nosotros, sino Meta. Uno de sus directivos, Rob Sherman, indicaba en FT cómo la forma en la que la Unión Europea está regulando la inteligencia artificial está creando un "riesgo": el de que el viejo continente quede fuera y no pueda acceder a los servicios de IA más avanzados.

Es algo que estamos viendo desde hace meses y que los propios responsables de Meta avisaban también hace unos días. "La naturaleza impredecible del entorno normativo europeo" hizo que tomaran la decisión de no ofrecer sus últimos modelos multimodales de IA en la Unión Europea.

Eso se ha confirmado ahora que tenemos con nosotros los modelos Llama 3.1, que prometen ofrecer capacidades equivalentes o incluso superiores a las de GPT-4o, y hacerlo además con un enfoque más abierto, aunque no tanto como Mark Zuckerberg quiere hacernos ver.

El problema de meta no es la AI Act europea, sino con cómo pretende entrenar sus modelos al usar datos de sus clientes europeos. Eso plantea una potencial infracción por violación del RGPD.

La empresa envió avisos a sus usuarios de Instagram y Facebook para que si lo deseaban pudieran desactivar el uso de sus datos para el entrenamiento de sus modelos de IA. Aún así, la obsesión reguladora de la UE ha provocado que tanto Meta como otras empresas como Apple o Google aplacen la disponibilidad de sus modelos de IA en Europa.

Rob Sherman destacaba que había recibido una petición de los reguladores europeos para pausar voluntariamente el entrenamiento de sus modelos de IA con datos de la región europea. El objetivo, darles a los reguladores tiempo para saber cómo actuar frente a la IA generativa.

A pesar de las medidas tomadas por Meta, el miedo a potenciales sanciones ha provocado que aplacen de forma indefinida la llegada de sus nuevos modelos en Europa. Como confirmaba Sherman "es probable que la disponibilidad en Europea se pueda ver impactada", que añadía además que:

"Si las jurisdicciones no pueden regular de una manera que nos permita tener claridad sobre lo que se espera, entonces va a ser más difícil para nosotros ofrecer las tecnologías más avanzadas en esos lugares . . es un resultado realista que nos preocupa".

Según él, Meta no "podrá ser capaz de servir [a los consumidores europeos] adecuadamente" si no pueden entrenar sus modelos con datos de esos usuarios. De no hacerlo así, la IA sería menos eficiente y no podría responder a "los conceptos culturales y contextos que necesitan".

Imagen | Anthony Quintano | luisangel_kake con Midjourney

En Xataka | Apple está jugando una importante partida de ajedrez con la UE y su regulación. Y por ahora va ganando