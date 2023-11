"Make it more": la última moda en ChatGPT es pedirle imágenes cada vez más exageradas y surrealistas

Los modelos de IA generativa que permiten crear imágenes a partir de prompts de texto se han vuelto todo un fenómeno. Su capacidad sigue creciendo, y ahora una serie de creadores han descubierto que iterar sobre una imagen para crear la siguiente aún más exagerada acaba dando resultados divertidísimos.

La nueva fiebre ChatGPT. La reciente integración de DALL-E 3 en ChatGPT Plus permite que usemos un prompt para generar imágenes directamente en este chatbot conversacional. Es por tanto una potente alternativa a plataformas rivales como MidJourney o Stable Diffusion, y ahora se ha descubierto esa nueva tendencia de mandarle primero a ChatGPT que haga una imagen con cierta característica y luego que sobre ella haga otra aún más "lo que sea".

Ramen infernalmente picante. Justine Moore, una usuaria llamada Justine Moore compartía unas imágenes del usuario de Reddit u/dulipat. En su post había experimentado con esa opción pdiiendo "un plato de ramen picante", para luego, sobre cada imagen, pedir otra versión aún "más picante". El resultado de la evolución y la imagen final, en la imagen de cabecera, muestran lo curioso y divertido del proceso. Moore continuó compartiendo más y más ejemplos, como también hicieron otros usuarios en el hilo.

Experimentos por doquier. Lograr esos resultados es muy fácil si tenéis acceso a ChatGPT Plus (o Enterprise) y a su integración con DALL-E 3. Puede que dicha opción aún no esté disponible en todas las cuentas, ya que el despliegue está siendo gradual. En caso de que contéis con ese acceso, basta con pedir cualquier imagen con cierta característica y luego pedirle a ChatGPT que añada más de esa característica especificándolo o poniendo cosas como "más" o "todavía no es suficiente".

Creatividad maximalista. Esta tendencia nos recuerda al meme del "cerebro de la galaxia" en el cual aparece una serie de imágenes en las que el cerebro parece expandirse y hacerse más y más poderoso. La capacidad de estos modelos de IA generativa de "recordar" la anterior entrada y usarla como base de la siguiente —por ejemplo, para mantener una conversación con ChatGPT— hacen posible este tipo de retroalimentación para generar imágenes maravillosamente exageradas.

Las iteraciones como expresión de la "creatividad" de la máquina. El proceso es similar al que se puede realizar desde hace tiempo en Midjourney al iterar y crear variaciones (con los botones V1-V4 de su interfaz) de una misma imagen. Esta opción es especialmente útil en el ámbito creativo, y diseñadores de todo tipo ya han demostrado la capacidad de este modelo para por ejemplo generar 100 variaciones realmente notables de un mismo concepto.

En Xataka | Si tienes fotos viejas o borrosas, esta nueva herramienta IA de expertos españoles hace un upscaling milagroso (y hasta creativo)