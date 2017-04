La primera batalla real de robots gigantes entre EEUU y Japón ya tiene fecha: agosto de 2017

Si de niño me hubieran dicho que un día estaría ante un gran duelo de robots gigantes al más puro estilo de Mazinger Z, simplemente no lo hubiera creído. Ese sueño (y frikada) comenzó a tomar forma en julio de 2015, cuando Estados Unidos retó a Japón a la que sería la primera batalla real de mechas en la historia. Sí, ¡robots gigantes peleando! Muchos no lo podíamos creer.

El plan original era que la batalla se llevará a cabo un año después de haberse anunciado el reto, pero la falta de sede ha retrasado, y enfriado, un poco las cosas. Vamos, al final se trata de un espectáculo que muchos esperan (esperamos), por lo que no es sencillo elegir un lugar que albergue enormes robots de pelea y miles de fans. Pero hoy finalmente tenemos buenas noticias, MegaBots, el equipo estadounidense, ha salido a confirmar que el reto continúa y la batalla se llevará a cabo en agosto de este 2017.

La sede aún está por confirmarse

El vídeo, muy al estilo de los estadounidenses, nos ofrece los primeros detalles del evento que apunta a ser de lo más épico que hemos visto. La batalla tendría lugar durante el mes de agosto en una fecha aún por definir, mientras que la sede parece que también está lista, pero con el objetivo de "evitar potenciales retrasos" ésta será anunciada en unos meses.

La noticia que sacudió internet en 2015

Para quien no lo recuerde, esta batalla será entre los estadounidenses de MegaBots con su robot Mark.III, que por cierto será presentado en mayo en San Francisco, y los japoneses de Suidobashi con su robot Kuratas.

En lo que conocemos los detalles de Mark.III, hay que recordar que Mark.II era un impresionante robot de cuatro metros de altura y 6.000 kilogramos, el cual era capaz de disparar bolas de pintura del tamaño de una bola de cañón a 200 km/h. El proyecto original era conseguir financiación por medio de una campaña en Kickstarter, la cual fracasó, pero gracias a Autodesk quien decidió invertir en el proyecto es como este renovado mecha verá la luz.

Así es como MegaBots retaba a Suidobashi en julio de 2015:

"Nosotros tenemos un robot gigante, ustedes tienen un robot gigante. Saben lo que tiene que pasar. Los retamos a un duelo."

Sólo tuvieron que pasar cinco días y los japoneses respondieron aceptando en reto, no sin antes ridiculizar el montaje circense de los norteamericanos:

Por otro lado, el robot Kuratas es de menor tamaño y peso que el Mark.II, con "sólo" tres metros de altura y 4.000 kilogramos, pero entre sus ventajas se encuentra que no necesita dos pilotos, como Mark II, e incluso se puede operar de forma remota con un smartphone. Ya saben, japoneses.

A pesar de que podría no parecer tan espectacular como el robot estadounidense, hay que mencionar que Kutatas se basa en el anime japonés 'Armored Trooper Votoms', y ha sido fabricado bajo procesos artesanales inspirados en el trabajo del padre de Kogoro Kurata, CEO de Suidobashi, quien se dedicó toda su vida a trabajar con el acero.

Ahora sólo nos queda esperar el resto de los detalles de algo que apunta va ser uno de los mejores espectáculos en la historia.

