Antes, la industria musical tenía miedo a los torrents. Ahora tiene miedo a la música generada por IA

Durante años la RIAA (Recording Industry Association of America) ha protegido los derechos de autor de la industria musical. Su persecución a quienes descargaban de forma ilegal música a través de servicios P2P —Napster fue el más famoso— y tecnologías como BitTorrent ha sido constante, pero ahora reconocen otra amenaza para el futuro de la música: la generada por inteligencia artificial.

Qué ha pasado. Este organismo ha publicado un informe de las principales amenazas que actualmente hay en la industria musical. Como viene siendo habitual, incluyen enlaces a sitios de torrents o a servicios que permiten "ripear" contenido, pero hay una novedad importante: ahora también incluyen varios servicios de inteligencia artificial que mezclan música.

Qué dice la RIAA. Según sus responsables, "hay servicios en línea que, supuestamente utilizando la inteligencia artificial (IA), extraen, o más bien copian, las voces, los instrumentos, o alguna parte de los instrumentos de una grabación de sonido, y/o generan, masterizan o remezclan una grabación para que sea muy similar o casi tan buena como las pistas de referencia de artistas de grabación de sonido seleccionados y conocidos".

Songmastr. Este servicio que "remasteriza" tus canciones combinándolas con canciones de referencia para que"suenen tan bien como una canción de Beyoncé" es uno de los mencionados por la RIAA. La plataforma hace uso del código del proyecto Matchering 2.0 que está disponible en GitHub.

No extraigas voces de nuestra canción. La RIAA tampoco quiere que terceros ofrezcan servicicios como Acapella-Extractor o Remove-Vocals. Dichos servicios también presumen de usar inteligencia artificial para separar las voces del resto de la pista de música. La razón es lógica.

Versiones no autorizadas. Para este organismo estos servicios se pueden usar para crear variaciones de la música original que no cuentan con el permiso del autor original. "En cualquier caso, los archivos que estos servicios difunden son copias no autorizadas o trabajos derivados no autorizados de la música de nuestros miembros".

Más debate sobre derechos de autor. Estos días hemos hablado de cómo el debate sobre el copyright se está convirtiendo en el gran problema de los contenidos generados por (o en los que toman parte) motores de IA.

Está pasando con GitHub Copilot, y además de los problemas con la industria musical también hay una fuerte polémica en el mundo del arte, donde servicios como DALL-E 2, Midjourney o Stable Diffussion están causando una revolución. Que nos lo digan a nosotros: la imagen de portada está generada con DALL-E 2, por ejemplo.