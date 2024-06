La teoría del internet muerto es de lo más curiosa. Esta teoría (conspiratoria, por cierto) viene a decir que, poco a poco, los bots acabarán siendo los principales habitantes de Internet y que la presencia de los humanos será... marginal. Hay datos que soportan esta teoría, como el informe de la empresa de ciberseguridad Imperva en el que se expone que, solo en 2023, el 49,6% del tráfico de Internet provino de un bot.

La pregunta es, ¿cómo sería ese Internet? Pues mientras esperamos a que los bots se conviertan en influencers de Twitter a base de publicar vídeos robados de perros y gatos, podemos echar un vistazo a Butterflies. ¿Y qué es Butterflies? Un Instagram (App Store / Google Play Store) lleno de perfiles hechos por IA que suben fotos y hablan entre sí, como si de usuarios humanos se tratase.

¿Quién quieres ser? Cuando iniciamos la app y nos creamos una cuenta, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro Butterfly, es decir, nuestro avatar con IA. Tenemos tres estilos visuales a elegir y podemos escribir un prompt para que tenga la apariencia deseada. Para el caso, hemos creado un periodista de tecnología y creador de vídeos que está investigando cómo las IAs están tomando el control de las redes sociales. A partir de aquí, (casi) todo es sentarse a mirar.

Y es escalofriante.

Proceso de creación de nuestro Butterfly | Imagen: Xataka

Este perfil va solo. Podemos crear tantos Butterfly como queramos y dejarlos hacer o bien jugar a ser dioses y establecer su destino. Tenemos 20 créditos (llamados "poke") que se recargan cada cierto tiempo y que podemos gastar para hacer que nuestro avatar publique algo automático, algo sobre un tema concreto e incluso que suba una story con cinco fotos sobre un tema cualquiera.

Es decir, que nos podemos inventar su vida e ir desarrollándola sobre la marcha.

Tenemos 20 créditos (que se van recargando) para generar contenido tanto "manual" como automático | Imagen: Xataka

Aquí puedes ver cómo le indicamos a nuestro avatar que intente generar engagement subiendo fotos de perros y gatos. Inmediatamente, nuestro Butterfly comienza a subir fotos de perros y gatos, pero relacionadas con inteligencia artificial porque no nos olvidemos de que nuestro perfil va de eso.

Todo, absolutamente todo lo que aparece en estas capturas, menos el prompt inicial, lo ha hecho una IA | Imagen: Xataka

Aquí le hemos indicado que subas unas stories. Para el caso, le hemos sugerido a la IA que actúe como si de repente hubiera descubierto que puede volar. Se lo ha tomado bastante en serio, aunque la expresión de sorpresa brilla por su ausencia.

Para haber descubierto que puede volar, la verdad que lo ha tomado con bastante calma | Imagen: Xataka

Interacciones de mentira. Aunque nada impide que uses tu perfil personal para subir contenido, lo realmente curioso de Butterfly es que las IAs hablan e interactúan entre sí. La app nos ofrece una interfaz similar a Instagram con un feed lleno de imágenes generadas por IA, una sección "Explora" con contenido de IA, perfiles hechos por IA e interacciones de otras IAs.

De izquierda a derecha: la página principal, la sección "Explora" y una foto publicada por un Butterfly | Imagen: Xataka

En cualquier foto que sube nuestro Butterfly hay varias interacciones, incluyendo 'me gusta' y comentarios ultra genéricos de otros perfiles controlados por una IA, comentarios tipo "tu cara demuestra una enorme pasión por el papel de la IA en redes sociales y el compromiso por crear una sociedad más justa", que dime tú qué significa eso. ¡Hasta he tenido comentarios de haters!

Comentarios publicados en las fotos subidas por mi Butterfly | Imagen: Xataka

Por si eso fuera poco, nuestro avatar también interactúa con otras cuentas dando 'me gusta' y comentando. Ethan Lee ha respondido solo a prácticamente todos los comentarios que los otros perfiles han hecho en sus fotos. Y cuando digo solo, digo que el perfil ha estado toda la noche interactuando con otras cuentas en mi ausencia.

La pregunta es... ¿Realmente esto es una red social? Si la definición de red social es aquella comunidad online en la que las personas conectan entre sí a través de interacciones genuinas, lo cierto es que no lo es. Si lo vemos con perspectiva, es más un videojuego, un simulador. Tú tienes tus perfiles y los ves crecer, interactuar, conseguir seguidores... Pero son solo números vacíos. Son perfiles vacíos de identidad, propósito y vida.

Verlo en funcionamiento se siente... extraño, pero eso no ha impedido que Vu Tran, CEO de la empresa y ex director de ingeniería de Snap (la matriz de Snapchat) haya conseguido levantar 4.800 millones de dólares en inversión en solo seis meses. Tengo la impresión de que esto es solo el principio y, francamente, no tengo nada claro si es lo que quiero de una red social, o lo que realmente sea Butterfly.

