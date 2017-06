Estas son algunas de las mejores fotos de perros que vais a ver este año, también algunos de los canes más feos

Fotos de mascotas hay infinitas, bien podríamos mantener Internet a base de contenido multimedia sobre gatos/perros y las estadísticas se resentirían poco, pero de ahí a que sepamos retratar bien a nuestros bichos, hay un camino muy largo. Os traigo una selección de imágenes muy bonita, que no tiene por que ser la mejor, pero creo que el trabajo de The Kennel Club está muy bien hecho: merece la pena empezar el lunes con una buena galería de canes.

Basarnos en un asociación concreta para determinar que estas son las mejores fotos de perros de lo que vamos del año, ya hemos dicho que no es lo más justo, pero esta gente lleva 12 años dándole vueltas al asunto, así que algo sabrán sobre el tema. Este año han recibido prácticamente 10.000 participantes, desde 74 países diferentes.

La organización británica promueve con esta competición la vida sana de las mascotas, el bienestar y el entrenamiento, en definitiva, dar valor a los dueños responsables con sus criaturas. Para el que termine harto de tanta preciosidad, al final del artículo os enseño perros más feos, no por ello menos adorables y con dueños menos aptos.

Maria Davison / Dog Photographer of the Year

Maria Davison, desde Portugal, es la ganadora de esta edición con la foto de su perro pequeño Yzma. Es la primera en la categoría ‘Man's Best Friend’, hay otras diez más, como ‘Dogs at Work’, ‘Puppies’, y ‘Assistance Dogs and Rescue Dogs’. Comentar que el ganador recibe una pintura en óleo de su su imagen, realizada por la artista Sara Abbott.

Esto al final es una competición, pero también se convierte en una exposición en el centro Kennel en Londres, que estará activa hasta el 31 de agosto. Para el que no pueda ir, la galería completa está en la web de la asociación, nosotros solo os enseñamos una pequeña muestra.

La ganadora en 'Dogs at Play'. Kaylee Greer / Dog Photographer of the Year

Ganadora en 'Dogs at Work'. Sarah Caldecott / Dog Photographer of the Year

Segunda en la categoría 'Dogs at Play', por el brasileño Rodrigo Capuski

¿Harto de perros bonitos? Aquí están los más feos

Buscando información sobre otras galerías destacadas sobre perros, me topé con un artículo en la CBS que presenta una competición californiana con los menos afortunados. Normalmente aquí dominan los perros mayorcetes, con mala caballera y pequeñajos (mayoría de Crestados chinos).

Este año los 1.500 dólares del premio se los ha llevado la oronda Martha, un mastín napolitano, y como podéis comprobar a continuación del vídeo, los competidores eran incluso menos agraciados:





Chase, un crestado chino. AP

Josie, otro Crestado chino. AP

Moe, un Brussel Griffon Pug. AP