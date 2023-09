Google Bard se integra en Gmail, Drive o Maps para planificar tus vacaciones (o encontrarte trabajo)

La IA generativa está bien alto en el pico de las expectativas sobredimensionadas de la célebre curva de Gartner. La cosa no obstante parece haberse relajado y en las últimas semanas la aparición de novedades no es tan frenética. Eso no quiere decir que los avances no sigan produciéndose, y lo demuestra Google, que ahora quiere llevar su propio motor, Bard, a conquistar nuevos terrenos.

Primero, la expansión. En julio Google Bard llegó a España como parte de una gran actualización que incluía el soporte en más de 40 idiomas y que entre otras cosas también permitía no solo leer las respuestas, sino escucharlas. La propuesta apuntaba ya entonces a aumentar la productividad de los usuarios, y ahora la empresa acaba de anunciar un nuevo paso en esta dirección.

Ahora, la integración. Como indica Google, hoy se lanzan en inglés las llamadas extensiones de Bard, una forma completamente nueva de interactuar y colaborar con Bard. Gracias a ellas el chatbot puede encontrar y presentar información de interés procedente de las herramientas y aplicaciones de Google que usamos como Gmail, Docs, Drive, YouTube o Maps. La propuesta sigue los pasos de Microsoft 365 Copilot.

Planifica un viaje por ti. Un buen ejemplo es el que plantaba la empresa a la hora de planear un viaje al Gran Cañón para ti y tus amigos. Bard es capaz de extraer de Gmail las fechas que le encajan a todo el mundo, que busque información en tiempo real sobre vuelos y hoteles y que además ofrezca vídeos de YouTube con cosas que puedes hacer una vez allí.

O encuentra trabajo. En Google planteaban otro ejemplo: si estás presentando tu candidatura a un nuevo empleo, puedes usar Bard para ayudarte en el proceso. Así, podrías decirle a Bard "Busca en mi Drive un currículum titulado 'Junio 2023' y resúmelo en un párrafo de presentación personal", a partir de lo cual podrías seguir usándolo para, por ejemplo, redactar con su ayuda una nueva carta de presentación.

Privacidad y seguridad. Ese acceso a esas aplicaciones está totalmente acotado y en Google garantizan que se comprometen "a proteger tu información personal. Si decides utilizar las extensiones de Workspace, todo lo que tengas en Gmail, Docs y Drive no lo verán revisores humanos, ni lo utilizará Bard para mostrarte anuncios ni lo usaremos para entrenar el modelo de Bard".

Verificando las respuestas de Bard. Otra de las novedades al usar Bard —de momento, solo en inglés— está en la nueva capacidad para verificar las respuestas que nos da el chatbot. No es mala idea, sobre todo teniendo en cuenta que como ocurre con otros chatbots, Bard se inventa cosas. El botón "Buscar en Google" hará que Bard lea su propia respuesta y busque en la web contenidos que la corroboren. No solo eso: para corroborar las afirmaciones que hace, Bard resaltará frases en el texto de los resultados encontrados para poder hacer clic en ellas y comprobar que se corrobora (o contradice) la información arrojada por el chatbot.

Compartir respuestas. También se activa la posibilidad de compartir los chats de Bard con enlaces públicos a los que los usuarios podrán dar continuidad: una vez pinchemos en el enlace de una conversación con Bard, podremos sumarnos a esa conversación y seguir donde lo dejó el usuario que compartió dichas respuestas.

Por debajo, la "magia" de PaLM 2. Las novedades están basadas en las actualizaciones que Google hizo a su propio gran lenguaje de modelo, PaLM 2. En la empresa afirman haber aplicado técnicas de aprendizaje por refuerzo para continuar entrenando el modelo.

