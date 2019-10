Este robot policía cobra lo mismo que un policía humano, sin embargo no fue capaz de brindar ayuda cuando se le solicitó

Imaginemos la escena. Dentro de un aparcamiento se desata una pelea, una de las personas que está ahí presente va a buscar ayuda y se encuentra con un robot policía, que cuenta con un botón de emergencia que envía una alerta a las autoridades. Al tratarse de una emergencia, la persona presiona el botón para recibir apoyo policial. Sin embargo, la respuesta no es la esperada, ya que el robot sigue su camino y hasta le pide a la persona que se quite de su camino.

Bueno, pues esto sucedió recientemente en Huntington Park, California. Según la NBC, una persona, de nombre Cogo Guebara, solicitó ayuda a uno de los nuevos y flamantes robots del Salt Lake Park después de que se iniciara una pelea. De acuerdo a la información, Guebara presionó varias veces el botón de emergencia del robot y éste sólo le pidió que se apartara de su camino.

Todo esto significó más tiempo de espera, ya que, según explican, alguien más tuvo que pedir ayuda al servicio de emergencias 911 y esperar a que llegaran las autoridades. Al final tuvo que llegar una ambulancia para dar primeros auxilios a una mujer con una herida en la cabeza.

En NBC mencionan que el robot policía no tiene su botón enlazado al departamento de policía, ya que se trata de una prueba piloto. Este botón, en teoría, se enlazaría con las oficinas de Knightscope, fabricantes del robot. Sin embargo, hasta el momento el departamento de policía ni la compañía fabricante han dado declaraciones acerca de esto.

Este robot se trata del K5 de Knightscope, el cual fue presentado en 2013 como una solución de vigilancia a aquellos sitios que desearan tener seguridad las 24 horas durante los 365 días del año. Lo curioso de todo es que este mismo robot ya había presentado algunos problemas.

En 2016 arrolló a un niño de apenas 16 meses y en 2018 uno de estos robots cayó en una fuente. De hecho, este tipo de robot también ha sido usado para evitar que acampe gente sin hogar al lado de unas oficina en San Francisco.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn