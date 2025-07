Estados Unidos está convencido de que el ejército chino ya utiliza sus chips para IA. NVIDIA tiene una opinión distinta

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, concedió recientemente una entrevista al medio CNN, donde pudo hablar sin tapujos sobre el contexto actual de su empresa, sobre la posición de NVIDIA en la carrera de la IA, los beneficios de esta tecnología, y otros temas relevantes de actualidad. Además, también ha brindado su opinión acerca de la guerra comercial con China y las restricciones, así como del posible uso de la tecnología estadounidense en terreno militar chino.

Chips para el ejército chino. Estados Unidos ha mostrado preocupaciones en el pasado sobre si los chips avanzados de NVIDIA estarían siendo utilizados por el ejército chino. Esas preocupaciones dieron lugar a las restricciones de los chips A100 y H100. A pesar de ello, existen indicios de que los chips estarían llegando igualmente al ejército chino.

NVIDIA no está preocupada. Huang le ha restado importancia a las preocupaciones de Washington sobre el uso militar de sus chips de inteligencia artificial por parte de China, argumentando que el ejército chino no puede depender de tecnología estadounidense que pueda acabar siendo restringida en cualquier momento. Sus declaraciones llegan mientras la empresa promete reanudar las ventas de sus procesadores H20 al mercado chino y días después de reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La posición de Huang frente a Washington. En la entrevista, el directivo defendió que "no tenemos que preocuparnos" por el uso militar de la tecnología americana en China, ya que "simplemente no pueden confiar en ella". Su argumento es que Pekín evitará depender de componentes estadounidenses por el riesgo de futuras limitaciones. Huang añadió que China ya dispone de "mucha capacidad de computación" y no necesita chips de NVIDIA para desarrollar sus capacidades militares.

Las restriccions han golpeado a NVIDIA. Las administraciones estadounidenses han mantenido controles de exportación sobre los semiconductores más avanzados por temor a que fortalezcan las capacidades militares chinas. Estas medidas, aplicadas de forma bipartidista, han costado a NVIDIA miles de millones de dólares en ingresos potenciales.

Según la compañía, las restricciones les hizo perder aproximadamente unos 15.000 millones de dólares en ventas tras las últimas restricciones impuestas por la administración Trump para prohibir sus chips a China. La compañía afirma que también tuvo que amortizar 5.500 millones en inventario.

Entre Washington y Pekín. Está claro que la empresa está haciendo extraordinarios esfuerzos en mantener un equilibrio entre Washington y Pekín. Su CEO critica abiertamente las políticas de control, argumentando que son contraproducentes para el liderazgo tecnológico estadounidense. Su tesis es que para que Estados Unidos mantenga su posición dominante en IA, la tecnología americana debe estar disponible globalmente, incluido en China, donde se encuentra la mitad de los desarrolladores de IA del mundo.

Los senadores estadounidenses le han advertido específicamente que evite reunirse con empresas vinculadas al ejército chino o a organismos de inteligencia durante su visita a Pekín. Mientras tanto, NVIDIA enfrenta la creciente competencia de Huawei y otros fabricantes de chips chinos, aunque las empresas tecnológicas del país siguen demandando sus procesadores debido a su plataforma CUDA.

Y ahora qué. NVIDIA ha anunciado que solicitará licencias para reanudar las ventas del chip H20 a China, con el gobierno estadounidense asegurando que las concederá próximamente. La empresa también ha desarrollado un nuevo procesador específicamente diseñado para cumplir con las regulaciones actuales: el RTX Pro GPU, que forma parte de la arquitectura Blackwell y está completamente adaptado a los controles de exportación.

China representa el 13% de los ingresos totales de NVIDIA, unos 17.000 millones de dólares, lo que explica por qué Huang mantiene su discurso favorable hacia el mercado chino mientras navega entre las presiones geopolíticas de ambos países. El chip H20 había sido desarrollado específicamente para el mercado chino tras las restricciones de finales de 2023, convirtiéndose en el producto más potente legalmente disponible hasta su prohibición efectiva en abril.

