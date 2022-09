Esta web te ayuda a saber si tus fotos han sido utilizadas para entrenar a DALL-E (porque sí, ya es necesaria)

Los modelos de inteligencia artificial (IA) utilizados en los programas de generación de imágenes como DALL-E, Midjourney y Stable Diffusion han sido entrenados con conjuntos de datos que contienen millones de imágenes recopiladas de la web y que incluyen el trabajo de diseñadores, fotógrafos, artistas, entre otros.

Esta mecánica, que permite crear obras artísticas basándose en arte previo junto a las indicaciones del usuario, está haciendo surgir una nueva discusión: ¿se debería solicitar el consentimiento de los autores originales para que sus imágenes sean utilizadas en estos programas? Ante este escenario ha nacido “Have I Been Trained?”.

Un motor de búsqueda muy específico e interesante

Have I Been Trained? Es una herramienta que permite a cualquier persona saber si sus imágenes han sido incluidas en uno de los conjuntos de datos más utilizados por programas de generación de imágenes. Se trata de LAION-5B, que presume tener más de 5.000 millones de pares de imágenes-texto filtrados.

No debemos confundir a Have I Been Trained? con Lexica. Este último es un motor de búsqueda que arroja resultados con imágenes ya generadas por IA. El que mencionamos en este artículo, en cambio, se sitúa varios pasos antes, es decir, en las imágenes que alimentan estos programas.

Utilizar Have I Been Trained? Es muy sencillo. Tenemos la posibilidad de buscar imágenes por texto y por búsqueda inversa (como también ofrece Google en su buscador). La que nos interesa en este caso es la búsqueda inversa. Simplemente haz clic en el icono de la cámara, carga la imagen de interés y espera.

Una vez finalizada la búsqueda, la página mostrará un mosaico con las coincidencias más cercanas y un porcentaje de similitud. En nuestro caso hemos cargado una imagen de un vaso de café y Have I Been Trained? Nos ha dicho que esta tiene un 75% de similitud con las que se encuentran en la base de datos.

En caso de hallar una coincidencia del 100% comprobaríamos que nuestra imagen ha sido incluida en LAION-5B y, por consecuencia, que podría estar siendo utilizada por algunos los generadores de imágenes actuales o incluso algunos de los que puedan llegar en el futuro para que los usuarios creen imágenes nuevas.

Have I Been Trained? Ha sido creado por un grupo de artistas que, según explican, busca ayudar a que sus pares puedan optar por que su trabajo sea utilizado por estos programas IA o, por el contrario, rechacen esta idea. Para esto último están dando los primeros pasos con una herramienta de aceptación o exclusión de imágenes.

¿Provocarán los generadores de inteligencia artificial un efecto disruptivo en el arte? ¿Qué pasa con los derechos de autor? Esta son algunas de las preguntas que se empiezan a escuchar. Lo cierto es que aún es pronto para responderlas. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) señala que solo las personas pueden ser autoras de obras creativas.

En este sentido, los trabajos realizados con programas de IA no estarían en infracción. No obstante, tanto la OMPI como otras organizaciones están evaluando adaptar sus normas a estos tiempos en los que la inteligencia artificial está en auge y la voz de los creadores empieza a hacerse escuchar. Solo con el tiempo sabremos cómo evoluciona todo esto.

