Las IA tienen un problema: son opacas y cerradas. BLOOM es el gran proyecto open source que quiere cambiarlo todo

DALL-E, GPT-3, Imagen... son algunos de los nombres más reconocidos en el campo de la inteligencia artificial. Todos ellos tienen algo en común y es que no son modelos abiertos. Estas IA están permitiendo generar imágenes y conversaciones alucinantes, pero no queda claro para todo el mundo cómo han llegado hasta ahí. Un proceso extremadamente complejo y que para muchos investigadores también es opaco.

BLOOM es el gran proyecto open source que quiere cambiar esta situación. Un modelo abierto multilenguaje con 176.000 millones de parámetros y entrenado con 1,5 terabytes de texto. Si los modelos existentes son en relevancia como el Google de la época, BLOOM puede ser el equivalente a la Wikipedia.

El número de parámetros no es casualidad. BLOOM ('BigScience Language Open-science Open-access Multilingual') es justo un poco más grande que GPT-3 (175.000M). Pero no es su potencia lo que lo hace tan relevante, sino el proceso por el cual se ha llevado a cabo. Empresas como Meta o OpenAI también tienen algunas IA abiertas, pero todas estas iniciativas tienen un interés comercial detrás.

Aquí es donde entra la comunidad y BLOOM. BigScience es la organización responsable de este modelo. Un grupo de más de 1.000 investigadores dedicados a la inteligencia artificial, unidos a través de Hugging Face, la principal plataforma y comunidad alrededor de la IA. Pero no han estado solos. En total, más de 250 instituciones han colaborado en este proyecto que empezó a principios de 2021.

Según describe Nature, BLOOM fue entrenado en Francia con el supercomputador Jean Zay financiado con fondos públicos por valor de 7 millones de dólares. El resultado fue publicado a mediados del pasado mes de junio.

El uso de BLOOM dependerá de los investigadores, pero ya se contemplan algunos usos como extraer información de textos históricos y hacer clasificaciones en biología. Al ser un proyecto abierto, desde Hugging Face lanzarán una aplicación web y permitirán a que cualquier usuario pueda descargar BLOOM para hacerlo funcionar.

