Esta IA es capaz de regenerar edificios, árboles y hasta orugas en movimiento dentro de Minecraft

Uno de los aspectos más fascinantes de la tecnología es cómo a menudo usamos los procesos e ítems de la naturaleza para imitarlos. Es lo que han hecho un grupo de investigadores, que entrenando una IA en Minecraft han conseguido que imite el crecimiento celular. Y, como resultado, que construya edificios, árboles y orugas que caminan.

En un vídeo publicado por los investigadores podemos ver cómo se construye en Minecraft una serie de objetos imitando a ítems reales. Los edificios, castillos o árboles que veos sin embargo no han sido creados por hun humano, sino por una IA.

Excited to share our work on Morphogenesis in Minecraft! We show that neural cellular automata can learn to grow not only complex 3D artifacts with over 3,000 blocks but also functional Minecraft machines that can regenerate when cut in half 🐛🔪=🐛🐛



PDF:https://t.co/hi573xzWIG pic.twitter.com/m19572pcIe