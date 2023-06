Esta cámara no tiene objetivo: crea fotos con una Raspberry Pi, tu ubicación y la magia de la IA

Estamos en la era de la fotografía móvil. Sacar fotos se ha convertido en algo trivial, y jamás hemos tenido tan buenas herramientas para disfrutar de este arte. Y sin embargo, hay quien intenta darle un nuevo giro a esta disciplina. Por ejemplo, con un tipo de cámara que ni siquiera es una cámara. No tiene objetivo.

Paragraphica. Bjørn Karmann no quería sacar fotos de forma normal, así que se inventó una cámara que no es una cámara porque no tiene sensor, objetivo y otros elementos clásicos de lo que consideramos tradicionalmente como una cámara. La ha llamado Paragraphica, y es un proyecto que sin duda puede parecer extraño pero que desde luego rebosa originalidad.

Qué narices es eso. El dispositivo tiene una forma similar a una cámara, pero en lugar de objetivo nos encontramos con una curiosa estructura estrellada de color rojo. En la parte trasera tenemos una pantalla que nos permite ajustar algunos parámetros, mientras que en la superior contamos con unos diales para configurar la distancia a la que "tomamos la foto" (algo así como la distancia focal), el grano de la película o la definición de la imagen.

Una Raspberry Pi en su interior. El interior de la Paragraphica nos sorprende con el verdadero centro de la experiencia, que no es más que una Raspberry Pi 4 encapsulada en esa carcasa impresa en 3D y que está acompañada por algunos componentes electrónicos más como la pantalla táctil —pero nada de módulo de cámara, insistimos—. Hay otro elemento crucial para su funcionamento: un módulo GPS.

De la realidad a la ¿ficción? creada por IA. Los parecidos son bastante razonables en algunos casos.

La que "saca" fotos es la IA. En lugar de sacar una foto como tal, la cámara recolecta datos para crear una foto con Stable Diffusion. Así, extrae la ubicación gracias al módulo GPS, pero además es posible usar la pantalla táctil para establecer la fecha y el momento del día (amanecer, atardecer, de día, de noche), la meteorología (si es un día soleado o nublado, por ejemplo) y qué elementos adicionales hay cerca de la localización. A partir de ahí, magia. O no.

Las APIs hacen el resto. La Raspberry Pi se encarga de procesar el software creado por Karmann, que ha usado Python, la API de Stable Diffusion y Noodl, una herramienta visual para desarrollar aplicaciones web. Es esa API de Stable Diffusion la que realmente acaba creando la imagen de la nada y "sacando una foto" que tiene la peculiaridad de que no es una foto real, sino simplemente lo que cree la IA que debe representar en ese momento y en ese lugar. El parecido con la realidad es sorprendente, pero eso, cuidado, no es una foto como tal.

Créate tu propia Paragraphica. Este desarrollador ha creado una web que permite generar fotos con el mismo proyecto software pero sin necesidad de esa cámara con la Raspbery Pi. Cualquier usuario con un navegador puede visitar la web del proyecto, que recolectará su ubicación para generar esa foto de nuestra ubicación. También dispone de una explicación detallada del proyecto por si alguien quiere replicarlo o plantear modificaciones a partir del original. Una idea llamativa que, como dice Karmann, "proporciona una visión más profunda de la esencia de un momento a través de la perspectiva de otras inteligencias".

