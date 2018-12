¿Dibujo animado o robot? Disney nos muestra unos logrados animatronics de 'La Bella y la Bestia' para una nueva atracción

Los de Disney son mucho Disney y ni sus películas ni sus atracciones suelen pasar desapercibidas. Y para ello la tecnología es tan aliada como necesaria, sobre todo la robótica si hablamos de los robots que vemos en sus parques de atracciones, y los animatronics de 'La Bella y la Bestia' que preparan para Japón son un calco de los dibujos animados, pero en "carne y hueso".

De momento lo han mostrado en un teaser de algo más de un minuto en el que enseñan algo de la atracción especial para esta producción que se está construyendo para el parque de Tokio (Japón). Todo un "micromundo" que busca sumergir al mayor grado posible a los visitantes en los escenarios de esta película, reproduciéndolos con la máxima fidelidad, lo cual incluye a unos animatronics que parecen hacer realidad las dos dimensiones de Bella, Bestia y el resto de personajes.

Unos robots muy, muy dibujo animado

Hace un tiempo afloró una patente relacionada con los robots de Disney que nos mostraba unos diseños para la construcción de animatronics "suaves y abrazables", buscando satisfacer a nivel de interacción humano-robot si se nos ocurría abrazar a un gigante nivel Baymax ('Big Hero 6'). En ese caso serían de importancia los sensores y estructura, pero también los materiales, describiendo lo que serían módulos de "piel suave" impresos en 3D.

No han descrito mucho a los nuevos animatronics en construcción y no sabemos si ya estamos viendo ese material en ellos, pero pese a no parecer estar pensados para ser abrazados sí tienen el aspecto de animación 3D, con la suavidad de contornos y formas que solemos ver en ellos. Lo vemos por ejemplo en esos Bella y Bestia que se abrazan mientras hablan los ingenieros.

En cuanto a la atracción, se tratará de un paseo en el que los visitantes se montarán en vehículos que los transportarán por los distintos escenarios, siendo éstos tazas gigantes autónomas que no necesitan un raíl y que seguirán un mismo camino de manera repetitiva, tal y como recuerdan en Gizmodo (una tecnología que ya hace tiempo que la compañía usa en sus parques). Aunque en este caso estará el aliciente de que los visitantes podrán bailar agarrados recreando la popular escena del baile de la película.

Cada vez menos fantasía y más realidad

La dedicación de Disney a la robótica es innegable tras ver este avance, pero también lo demostraron con ese robot autónomo que realizaba acrobacias espectaculares. En este caso el objetivo es recrear con la máxima fidelidad a los personajes animados, y para ello los ingenieros y demás personal han estado trabajando con los animadores que participaron en la película original de 1991.

No dicen fecha más allá de la primavera de 2020, nos enseñan poco y lo mezclan con simulaciones en 3D de la propia atracción, pero lo cierto es que cuesta un poco diferenciar los animatronics de estas simulaciones en algunos instantes del vídeo. Habrá que ver si los robots finales mantienen ese movimiento y fluidez que vemos en el teaser.