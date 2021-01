DAL-e: el nuevo robot de atención al cliente de Hyundai habla, se mueve y hasta reconoce caras

Hyundai, que recientemente ha comprado Boston Dynamics, acaba de anunciar un nuevo e interesante robot: DAL-e-. DAL-e, que es un acrónimo de "Drive you, Assist you, Link with you-experience", es un robot de atención al cliente que la compañía ya está probando en fase piloto y que, afirman, está diseñado para ser pionero en los servicios de atención al cliente automatizados.

El dispositivo ha sido anunciado en el Hyundai Motor Showroom de Seúl, donde el robot ya está funcionando. Desde Hyundai esperan que se pueda usar en otros contextos en los que sea necesaria la interacción con clientes, como otras demostraciones de Hyundai Motor Company y Kia Corporation. Y es que el robot se puede mover y ofrecer asistencia a los participantes de un evento, como llevarlos a determinado sitio o dar información sobre un producto.

Así es el nuevo robot de Huawei

DAL-e es un robot de aspecto semihumanoide que mide 1.160 x 600 x 600 mm y pesa 80 kilos. Está equipado con inteligencia artificial para ser capaz de reconocer las caras y, además, cuenta con un sistema de comunicación automática basado en una plataforma de comprensión del lenguaje. Su objetivo es ofrecer un servicio de atención al cliente a aquellas personas que prefieran no tener contacto con otra persona debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, explican desde Hyundai.

Desde la compañía explican que el robot puede detectar varias cosas, como que un cliente no tiene mascarilla, para aconsejarle que se ponga una. Y hablando de decir cosas, Hyundai asegura que DAL-e es capaz de "entablar un diálogo automatizado y fluido con los clientes" para ofrecerles información sobre productos y servicios, así como responder a órdenes verbales y táctiles.

El robot está equipado con rasgos faciales "amables y emotivos" para interactuar de cerca con los clientes. En la parte superior tiene una pantalla que muestra los ojos y, justo encima de la cabeza, otra pantalla que puede servir como panel de información. En el pecho tiene una tercera pantalla que, por las imágenes, se mueve cuando el robot habla.

DAL-e, por supuesto, puede moverse. En sus cuatro patas inferiores tiene unas ruedas omnidireccionales que sirven para que el robot vaya a una cierta posición, y que incluso acompañe a un asistente a determinado expositor. Los brazos también se mueven.

Hyundai afirma que tiene previsto actualizar continuamente a DAL-e basándose en "los datos de las operaciones piloto", de forma que el dispositivo se irá perfeccionando conforme más trabaje. Por el momento Hyundai no ha anunciado que tenga planes de comercialización, así que seguramente, al menos en una primera fase, solo sea posible ver a DAL-e los eventos de Hyundai y KIA.

Más información | Hyundai