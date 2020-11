Así lucen 3.000 Pokémon creados por una inteligencia artificial inspirada en Pokémon reales

La inteligencia artificial es capaz de virtualmente cualquier cosa. Hemos visto grandes avances en este terreno, como la IA de NVIDIA que crea fotos realistas a partir de unos trazos o webs como thispersondoesnotexist, que crea fotos de personas falsas. Ahora un desarrollador ha querido exponerla a otra tarea no precisamente sencilla: crear sprites de Pokémon nuevos basándose en los de Pokémon reales.

Un sprite, para que nos hagamos una idea, es la imagen de un Pokémon que se reproduce en el juego. Cuando sacamos a Pikachu y lo enfrentamos a un Charmander el juego nos muestra los sprites de esos Pokémon en pantalla. Cada uno de estos sprites está hecho a mano, pero si algo se le da bien a la IA es automatizar tareas. Los resultados del experimento son variados, pero hay algunos curiosos.

El encargado de llevar este proyecto a cabo ha sido Matthew Rayfield. Para ejecutarlo, usó una inteligencia artificial que genera texto a partir de imágenes y, posteriormente, entrenó a la IA GPT-2 con dichos textos para, finalmente, conseguir un "texto con la imagen de un Pokémon". El formato del texto no es demasiado comprensible para el usuario, pero sí para una IA que sabe qué significa cada símbolo y cómo debe procesarlo.

Para entrenar a la inteligencia artificial, Rayfield usó sprites de unos 800 Pokémon de las tres primeras generaciones. Con ellos generó 100.000 líneas de código que alimentaron al modelo GPT-2. Una vez la IA sabía lo que tenía que hacer, la puso manos a la obra y generó más de 3.000 imágenes de Pokémon inexistentes.

Los resultados son mixtos, aunque algunos son realmente interesantes. De hecho, cualquiera que sea medianamente docto en Pokémon seguramente pueda detectar rápidamente a qué Pokémon se parece el generado por la IA. Rachel Briggs, una diseñadora, ha sido la encargada de convertir algunos de los Pokémon en ilustraciones y, aunque quizá el sprite no diga mucho per se, la ilustración sí ayuda a que el sprite cobre vida.

