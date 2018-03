Alexa confunde (y asusta) a sus usuarios con siniestras risas aleatorias en los Amazon Echo

Alexa está asustando a algunos de sus usuarios. Si, nos referimos al asistente virtual de Amazon, y no, no se asustan por nada relacionado con su normal funcionamiento. Más bien lo contrario, porque de repente parece que el asistente está empezando a reírse de forma siniestra y aleatoria en algunos dispositivos Amazon Echo y Echo Dot.

Tal y como han informado medios como Buzzfeed o el Daily Mail, los altavoces inteligentes de Amazon han estado activándose por si solos sin interacción por parte de los usuarios. Esto no sólo se está traduciendo en risas aleatorias, sino también en la ejecución de acciones como el encendido y apagado no solicitado de las luces conectadas de casa.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp